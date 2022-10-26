Что такое криолиполиз и как он убивает жировые ловушки?

Если вы попали в жировую ловушку и не знаете, как выбраться — заморозьте ее! Но сначала изучите наш подробный ликбез о своем спасителе — криолиполизе.
Спасибо мороженому!
В 1970 году исследователи заметили, что после употребления фруктового мороженого у некоторых детей появляются ямочки на щеках. Так появилась гипотеза, что холод может избирательно воздействовать на жировую ткань. Это вдохновило гарвардских ученых Дитера Манштейна и Ричарда Рокса Андерсона на разработку научных основ криолиполиза.
Суть методики основана на факте, что клетки кожи легко переносят охлаждение и быстро восстанавливаются. У жировых клеток таких защитных механизмов нет. Если сильно охладить жировую ткань, то в подкожно-жировой клетчатке запустятся необратимые биохимические процессы, приводящие к их гибели.
Внимание: заморозки
Как процедура происходит в реальности? На поверхность кожи наносят специальный термальный гель, который защитит от пере-охлаждения остальные ткани. Затем обрабатываемая область помещается в специальную вакуумную насадку, которая затянет проблемный участок. Cпециалист включает аппарат, чтобы запустить процесс криолиполиза.
Елизавета Гинтовт
к. м. н., врач-косметолог клиники эстетической медицины «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
Удаление жировых отложений происходит с помощью контролируемого охлаждения, которое при этом не повреждает остальные ткани. Это связано с избирательной чувствительностью адипоцитов (основной тип клеток, из которых состоит жировая ткань) к холоду. Метод работает именно на подкожно-жировую клетку, поэтому никакого вреда для внутренних органов нет.
Точно в цель
Криолиполиз не спасет от пивного живота. Он — гроза небольших локальных отложений, которые отравляют жизнь, визуально добавляя возраста или несуществующих килограммов.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
Людям, которые надеются, что эта процедура поможет похудеть, приходится отказывать. Дело в том, что криолиполиз уничтожает жировые ловушки, с которыми не справятся правильное питание и спорт. Есть распространенный миф, что жировые депо могут возникнуть на другом месте, но это неправда. Они просто исчезают.
Криолиполиз VS липосакция
Криолиполиз называют безоперационной липосакцией. Но если во время традиционной операции жир «выкачивают», то криолиполиз запускает процесс расщепления клеток, а полностью они погибают и выводятся постепенно. Организм не испытывает стресса, печень и почки работают в привычном режиме.
Елизавета Гинтовт
к. м. н., врач-косметолог клиники эстетической медицины «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
У каждого человека заложено определенное количество жировых клеток. В течение жизни они могут меняться в объеме, но их число постоянное. Криолиполиз (как и липосакция) уменьшает их количество, причем необратимо. Как правило, за одну процедуру уходит до 30 %, а для идеального результата рекомендуется выполнить 2–3 сеанса с интервалом примерно 2 месяца. Еще столько же потребуется, чтобы оценить результат.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
После криолиполиза нет сложной реабилитации. Может быть локальная отечность — она длится до 14 дней. Человек не выпадает из социума, а заниматься спортом в разумных пределах можно хоть на следующий день. Облегчить состояние и усилить эффект можно с помощью дополнительных процедур, например, прессотерапии, RF-терапии.
Когда переморозили…
Считается, что во время криолиполиза можно получить обморожение. Такие случаи были, но избежать их очень легко — обращаться только к профессионалам.
Елизавета Гинтовт
к. м. н., врач-косметолог клиники эстетической медицины «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
К неприятным последствиям может привести использование несертифицированного аппарата. К сожалению, таких сейчас много. При правильном применении внутренние органы никак не задеваются, охлаждается только подкожно-жировая клетчатка. Перед процедурой мы ее измеряем и заносим данные в аппарат. Захватить лишнего он не может.
Можно, но не всем!
Обычно списки противопоказаний к аппаратным процедурам выглядят как инструкции по сборке столов из IKEA — их почти никто не читает. А все потому что большинство из них стандартные. Но не в случае криолиполиза.
Елизавета Гинтовт
к. м. н., врач-косметолог клиники эстетической медицины «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
Противопоказания могут быть абсолютными или относительными. К первым относятся беременность и лактация, онкологические заболевания, а еще холодовая крапивница — аллергическая реакция на холод. В этом же списке болезнь Рейно — одно из самых загадочных заболеваний, которым страдает около 5 % населения планеты. Гинекологические проблемы, например, миома, заболевания щитовидной железы не являются противопоказанием.
«Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания и предварительно необходима консультация специалиста».
Комментарии (0)