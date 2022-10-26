Что такое криолиполиз и как он убивает жировые ловушки?

Спасибо мороженому!

В 1970 году исследователи заметили, что после употребления фруктового мороженого у некоторых детей появляются ямочки на щеках. Так появилась гипотеза, что холод может избирательно воздействовать на жировую ткань. Это вдохновило гарвардских ученых Дитера Манштейна и Ричарда Рокса Андерсона на разработку научных основ криолиполиза.

Суть методики основана на факте, что клетки кожи легко переносят охлаждение и быстро восстанавливаются. У жировых клеток таких защитных механизмов нет. Если сильно охладить жировую ткань, то в подкожно-жировой клетчатке запустятся необратимые биохимические процессы, приводящие к их гибели.