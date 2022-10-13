Увеличить ягодицы можно тортами (вкусно), спортом (сложно) или у хирурга (надежно!). Косметологи и врачи — о лучших способах

пластический хирург клиники GRANDMED

Сначала к липофлилингу ягодиц относились настороженно. Дело было в технике: еще несколько лет назад его выполняли классическими канюлями. Но для зоны ягодиц они слишком маленькие и большой объем жира в них просто не помещается. Сейчас методика сильно улучшилась — начали использовать канюлю тип Basket. С ее помощью можно добавлять в ягодицы столько жира, сколько нужно. Как и при любой пластической операции, при липофилинге есть незначительный риск развития осложнений, ведь одномоментно вводится до 1,5–2 литров жира в каждую ягодицу. Это избыточное рубцевание, кистозные процессы и даже воспалительные реакции. Избежать их можно, если грамотно спланировать операцию, подобрать оптимальный объем пересаживаемого жира и соблюдать все рекомендации.