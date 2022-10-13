Увеличить ягодицы можно тортами (вкусно), спортом (сложно) или у хирурга (надежно!). Косметологи и врачи — о лучших способах

Какие операции точно не разочаруют, а от каких — лучше отказаться: разбираем самые популярные методы от имплантов до филлеров.
«Ягодичное селфи» на миллионы лайков
Модные «белфи» (buttock selfie — «ягодичное селфи») отвечает тренду на бодипозитив: как мы знаем из новейшей истории, клан Кардашьян-Дженнер сделал состояние на фотографиях своих пятых точек. Одна обложка Paper Magazine с Ким Кардашьян, где та держала бокал шампанского на ягодицах, мгновенно стала хрестоматийным мемом. Операция по изменению формы ягодиц называется глютеопластикой. В США с 2000 по 2018 год количество операций только по подтяжке ягодиц увеличилось на 256 %. В России (и в интеллигентом Петербурге) большой популярности у такой операции не было. Врачи связывают это с климатом (каждый день на пляж не походишь). Но под влиянием моды или собственных убеждений россиянки время от времени обращаются к хирургам.
Филлеры — не лучший выбор
Если филлером на основе гиалуроновой кислоты можно накачать губы, то почему бы его не использовать и для ягодиц?
Максим Красносельских
врач-косметолог клиники DEGA
Раньше в ЕС и России были сертифицированные препараты, которые предназначались для введения в мягкие ткани груди и ягодиц. Шприцы вмещали в себя по 10–20 миллилитров геля, за один раз пациенту вводилось несколько десятков таких шприцов. Потом эти филлеры ушли с рынка.
Нити не спасут
В 1990-х годах врачи придумали новый способ борьбы с гравитацией — нитевой лифтинг. Нити вводят в выбранные зоны, а потом с помощью натягивания фиксируют мягкие ткани. Но с ягодицами они не справятся.
Максим Красносельских
врач-косметолог клиники DEGA
Этот вид лифтинга подходит для подтяжки лица. Мягкие, подвижные и легкие ткани прекрасно на него реагируют. Но даже представить сложно, сколько нитей нужно, чтобы поднять ягодицы и зафиксировать их хотя бы на год. Зато нити могут улучшить качество кожи, например, уменьшить дряблость, повысить упругость.
Силиконовые импланты — надежные, но противоречивые
Установка силиконовых имплантов — самый надежный метод увеличения ягодиц. Из минусов — долгая реабилитация и невозможность ставить уколы.
Александр Адмакин
пластический хирург, заведующий отделением пластической хирургии клиники «АБИА»
Это не самая распространенная пластическая операция. Соотношение глютеопластики к маммопластике — примерно 1 к 20 Силиконовые импланты используются почти одинаковые, но у ягодичных более вязкая текстура. В зависимости сколько нитей нужно, чтобы поднять ягодицы от желаемой формы имплантаты могут быть круглыми — для улучшения округлости ягодиц, овальными, анатомическими или каплевидными. Последние используются для коррекции нарушенных из-за травмы форм. Во время операции (она длится примерно 2 часа) имплант вводят через разрез в межъягодичной складке под мышцы. Шов в этом случае не видно, он никак не мешает. Процедура довольно безопасная: ягодичная мышца хорошо удерживает имплант, риск кровотечений или инфекционных заболеваний минимален.
Александр Давыдов
руководитель отделения пластической хирургии, «СМ-Клиника»
В XXI веке во всем должен быть комплексный подход. Мы можем взять жир с бедер и пересадить его в ягодицы. В результате убирается жировая ловушка в зоне галифе (те самые «ушки»), ноги визуально удлиняются, а попа становится больше и подтянутей. За одну процедуру мы полностью меняем контуры тела.
Алексей Украинский
пластический хирург клиники GRANDMED
Сначала к липофлилингу ягодиц относились настороженно. Дело было в технике: еще несколько лет назад его выполняли классическими канюлями. Но для зоны ягодиц они слишком маленькие и большой объем жира в них просто не помещается. Сейчас методика сильно улучшилась — начали использовать канюлю тип Basket. С ее помощью можно добавлять в ягодицы столько жира, сколько нужно. Как и при любой пластической операции, при липофилинге есть незначительный риск развития осложнений, ведь одномоментно вводится до 1,5–2 литров жира в каждую ягодицу. Это избыточное рубцевание, кистозные процессы и даже воспалительные реакции. Избежать их можно, если грамотно спланировать операцию, подобрать оптимальный объем пересаживаемого жира и соблюдать все рекомендации.
В ягодичный рай возьмут не всех
В случае с глютеопластикой в стандартный список противопоказаний вносят еще одно — слишком большие ожидания.
Артур Христенко
пластический хирург, врач-косметолог клиники DEGA
Веских причин для отказа в выполнении глютеопластики две. Первая — это состояние здоровья. Операцию нельзя делать при обострении хронических заболеваний, при аутоиммунных патологиях или если в анализах, которые сдают перед процедурой, есть отклонения. Еще одно противопоказание — беременность, а также склонность к патологическому рубцеванию тканей. Вторая — завышенные и нереалистичные ожидания пациентов. Иногда они показывают мне результаты операции на других людях, у которых совсем другое анатомическое строение, и добиться аналогичного результата невозможно. И даже если мы качественно выполним глютеопластику, человек останется недоволен.
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