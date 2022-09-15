Беби-фейс! Зачем зумерам обращаться к косметологам?

врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники GRANDMED

Профилактическая ботулинотерапия — это не маркетинг. Расслабляя мышцы превентивно, мы откладываем процесс старения. Если на расслабленном лице видны морщинки, значит, в этой зоне у пациента активная мимика. Со временем они станут только глубже, и тогда ботулотоксины уже будут бессильны. Для юных пациентов часто применяется мезоботокс. В этом случае препарат разводят в физрастворе в большой концентрации и вводят не в мышцу, а в кожу. Таким образом мы работаем в большей степени не с мимикой (хотя легкое расслабление мышц тоже будет), а с кожей: уменьшаем покраснения при розацеа и куперозе, снижаем выработку кожного сала, сужаем поры.