Беби-фейс! Зачем зумерам обращаться к косметологам?

Косметологи всего мира призывают бороться с морщинами, а у тебя их нет? Это совсем не значит, что тебе нечего делать в их кабинетах. Рассказываем, с чего начать тернистый путь ухода за собой тебе, дорогой зумер!
Преомоложение — новый тренд
Раньше считалось, что к врачу-косметологу нужно идти после 30 лет — к этому времени уже появляется желание подтянуть овал лица, убрать морщины и заломы. Но можно пойти на опережение и избежать первых признаков старения.
Ксения Обухова
врач косметолог-дерматолог клиники «МЕДИ на Невском»
Кожа пациентов до 30 лет считается молодой, возрастные изменения ее еще не коснулись. Затем постепенно включаются процессы потери формообразующих белков коллагена, эластина и собственной гиалуроновой кислоты. В результате кожа теряет тонус и упругость, появляются признаки обезвоженности, фотостарения и первые морщины. Но грамотная профилактика от этого спасет!
BBL-терапия от акне
Если бы вселенной нравились наши селфи, она не наградила бы нас прыщами. Но техногении и косметологи нашли лазейку — бьюти-фильтры (иногда они слетают) и bbl-терапию для фотоомоложения, лечения сосудов, пигментации и акне.
Регина Гавриленкова
врач косметолог-дерматолог сети клиник «Скандинавия»
Broad Band Light — это широкополосный высоко- интенсивный свет. Его импульсы при помощи отсекающих (заградительных) фильтров проникают на разную глубину. Они помогают справляться с воспалениями, застойными пятнами, куперозом, розацеа, сосудистыми звездочками, пигментацией и неравномерным тоном кожи. Обычно пациенты борются с этими проблемами годами, но в случае с BBL-терапией нужно от 3 до 5 процедур, а для эффекта «здесь и сейчас» достаточно и вовсе одной процедуры. Недавно приехавшим из отпуска придется подождать: BBL-технология не используется на загорелой коже.
Локальный динамический массаж (LDM)и ультразвуковая терапия лица для свежести
Стратегически важная аппаратная процедура для желающих сохранить молодость — это локальный динамический микромассаж LDM. За счет быстрой смены частоты ультразвуковых волн происходит интенсивное воздействие на все слои кожи, чего нельзя было достигнуть при традиционном использовании ультразвука.
Ксения Обухова
врач косметолог-дерматолог клиники «МЕДИ на Невском»
Это идеальная базовая процедура для молодой кожи. С помощью интенсивного воздействия на тканевом и клеточном уровнях нормализуются и активизируются обменные процессы, а клеточное дыхание улучшается. Клетки насыщаются питательными веществами, стимулируется выработка коллагена и эластина. Уже после первого сеанса цвет лица улучшается, а кожа становится свежей и сияющей. Но для устойчивого результата лучше провести курс из 6–12 процедур дважды в неделю. А еще LDM можно сочетать с химическими пилингами, фототерапией, инъекциями покраснения при розацеа и куперозе, (например, мезотерапией) и лазерными методиками.
Плазмотерапия от морщин
Пара капель собственной крови сделает тусклую кожу свежей, сияющей и разгладит морщины. И это не вампирский фетиш, а плазмотерапия. Применять ее начали очень давно — первыми были челюстно-лицевые хирурги. Они использовали этот метод для скорейшего заживления ран после сложных реконструктивных пластических операций.
Григорий Ибрагимов
дерматовенеролог, косметолог, трихолог, «СМ-Клиника»
Плазмотерапия, или PRP-терапия (Platelet Rich Plasma), запускает процессы клеточной регенерации за счет внутренних резервов организма. Процедура выглядит так: у пациента берут кровь и помещают пробирку в центрифугу. Там содержимое крови делится на фракции, врач набирает плазму с тромбоцитами в шприц и делает инъекцию в нужную область. Процедура активирует механизм межклеточного метаболизма (обмена веществ), усиливает синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, отвечающих за свежесть, упругость и эластичность кожи. Обычно терапевтический эффект видно уже после трех процедур, а косметический — после пяти.
Кстати, PRP-терапию активно применяют не только для красоты, но и при стойких и интенсивных болевых синдромах: невритах, протрузии и грыже межпозвонковых дисков, остеохондрозе, межреберной невралгии и головных болях.
Ботулотоксин от всего
Пожалуй, ботулотоксин — одна из самых проверенных бьюти-инвестиций. Его можно использовать в любом возрасте — даже для детей старше двух лет с заболеваниями нервной системы. А с первыми морщинами справится без труда — для «начинающих» часто применяется мезоботокс.
Анна Украинская
врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники GRANDMED
Профилактическая ботулинотерапия — это не маркетинг. Расслабляя мышцы превентивно, мы откладываем процесс старения. Если на расслабленном лице видны морщинки, значит, в этой зоне у пациента активная мимика. Со временем они станут только глубже, и тогда ботулотоксины уже будут бессильны. Для юных пациентов часто применяется мезоботокс. В этом случае препарат разводят в физрастворе в большой концентрации и вводят не в мышцу, а в кожу. Таким образом мы работаем в большей степени не с мимикой (хотя легкое расслабление мышц тоже будет), а с кожей: уменьшаем покраснения при розацеа и куперозе, снижаем выработку кожного сала, сужаем поры.
«Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания и предварительно необходима консультация специалиста».
Комментарии (0)