Очень личные дела! 5 фактов об интимной пластике

Первые опыты

Первое упоминание об интимной пластике (а именно гименопластике) относится к мифам древних греков. По преданию, Афродита после своих любовных утех с Адонисом принимала ванну с особым зельем, которое возвращало ей невинность. Сейчас это называется гименопластикой. А первый реальный хирургический опыт восстановления плевы был осуществлен в 1962 году итальянским хирургом Бернулло. В гинекологии операции на половых органах проводили многие десятки лет, но по медицинским показаниям. Чаще всего врачи просто удаляли выступающие части малых половых губ из-за изменений кожи. А эстетическая интимная пластика появилась в России в конце 1990-х годов. Сначала хирурги восприняли ее со скепсисом, как что-то из ряда вон выходящее. Но за 30 лет популярность этой процедуры колоссально выросла, ведь от нее очень сильно зависит качество жизни.