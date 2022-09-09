Очень личные дела! 5 фактов об интимной пластике

Леонардо да Винчи и его «Витрувианский человек» показали идеальные пропорции тела. А петербургский пластический хирург Любовь Сафонова воплощает их в реальность! Она разработала методику «продвинутой интимной пластики», в которой сочетаются хирургия, психология, наука и искусство!
Первые опыты
Первое упоминание об интимной пластике (а именно гименопластике) относится к мифам древних греков. По преданию, Афродита после своих любовных утех с Адонисом принимала ванну с особым зельем, которое возвращало ей невинность. Сейчас это называется гименопластикой. А первый реальный хирургический опыт восстановления плевы был осуществлен в 1962 году итальянским хирургом Бернулло. В гинекологии операции на половых органах проводили многие десятки лет, но по медицинским показаниям. Чаще всего врачи просто удаляли выступающие части малых половых губ из-за изменений кожи. А эстетическая интимная пластика появилась в России в конце 1990-х годов. Сначала хирурги восприняли ее со скепсисом, как что-то из ряда вон выходящее. Но за 30 лет популярность этой процедуры колоссально выросла, ведь от нее очень сильно зависит качество жизни.
Интимная пластика поможет после родов
Американские пластические хирурги разработали mommy makeover — это план по комплексному восстановлению после родов. В него входит и интимная пластика. Дело в том, что естественные роды отражаются не только на тонусе мышц влагалища, но и на форме, размере малых половых губ. Вернуть все в обычное состояние (и даже улучшить) можно за считаные часы. Интимную пластику можно выполнять после восстановления менструального цикла. Чаще всего обращаются за коррекцией формы и размеров малых половых губ, укреплением мышц тазового дна и исправлением рубцовых деформаций.
Найти и «прокачать» точку G
В арсенале пластических хирургов есть процедура под названием «аугментация точки G». Большинство эрогенных зон находится на теле, а она — внутри, в довольно труднодоступном месте. Но работают все по одному принципу: будто кнопки, на которые мы нажимаем, а «электричество» внутри нашего организма передает импульс в мозг. Запускается процесс возбуждения, приводящий к оргазму. Мы знаем, где находится точка G, обкалываем эту зону гиалуроновой кислотой, приподнимая ее, увлажняя и делая более выступающей. В итоге она становится доступнее во время секса.
Улучшить сексуальную жизнь
Гармоничный размер вульвы, половых губ, влагалища влияют на качество половой жизни. Эти органы создают клапан, который при сексе запускает рефлекс, приводящий к оргазму. Чем правильнее форма, тем лучше работает клапан. Часто корректируем капюшон клитора — удаляем лишнюю кожу. Зачастую именно этот дефект сильно притупляет ощущения в сексе и лишает женщину клиторального оргазма. Наконец, интимная пластика может избавить от дискомфорта или боли во время половых контактов.
А еще убрать «баги» из головы!
Сексуальность, комплексы и самоощущение неразрывно связаны с психологией. Нельзя просто механически выполнить операцию и забыть о человеке. Нужно разговаривать! К решению любой задачи нужно подходить комплексно. Например, не отделять форму от функциональности — можно сделать идеальный на вид орган, но он должен также идеально работать. И даже это не всегда решит проблему, если она в голове. Именно психологические установки, навязанные стереотипы и мифы могут не давать раскрыться. Эти моменты мы обсуждаем и находим решение — откровенные беседы логично и гармонично встраиваются в процесс лечения.
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