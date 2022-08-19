Восстание машин! Вот 4 аппарата, которыми гордятся петербургские косметологи

Лифтинг под контролем УЗИ

Как поклонники биомеханики Мейерхольда и психотехники Станиславского, косметологи тоже делятся на два лагеря: одни для ультразвукового SMAS-лифтинга выбирают аппарат Ulthera, другие — Ultraformer. Лучшего в этом случае нет — выбор неизбежен, но зависит от ваших индивидуальных особенностей. Оба работают по единому принципу — воздействуют на уровне мышечно-апоневротической системы (SMAS). Это каркас, на котором держится кожа, образуя складки и морщины. Ультразвук «прошивает» и фиксирует ткани, а еще после процедуры активно вырабатываются новые коллаген и эластин. Аппарат Ulthera System — родоначальник ультразвукового лифтинга.

Он получил одобрение FDA и стал золотым стандартом безоперационной

подтяжки лица. Только у него есть функция визуализации: под контролем УЗИ врач видит, в каком слое работает, а значит, процедура проходит максимально эффективно и безопасно. Говорят, что за одну (!) процедуру можно помолодеть на 5–10 лет.