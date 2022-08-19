Восстание машин! Вот 4 аппарата, которыми гордятся петербургские косметологи

Парк аппаратов в петербургских клиниках не опустел и даже пополняется новыми экземплярами. Узнали, какими гаджетами гордятся косметологи.
Лифтинг под контролем УЗИ
Как поклонники биомеханики Мейерхольда и психотехники Станиславского, косметологи тоже делятся на два лагеря: одни для ультразвукового SMAS-лифтинга выбирают аппарат Ulthera, другие — Ultraformer. Лучшего в этом случае нет — выбор неизбежен, но зависит от ваших индивидуальных особенностей. Оба работают по единому принципу — воздействуют на уровне мышечно-апоневротической системы (SMAS). Это каркас, на котором держится кожа, образуя складки и морщины. Ультразвук «прошивает» и фиксирует ткани, а еще после процедуры активно вырабатываются новые коллаген и эластин. Аппарат Ulthera System — родоначальник ультразвукового лифтинга.
Он получил одобрение FDA и стал золотым стандартом безоперационной
подтяжки лица. Только у него есть функция визуализации: под контролем УЗИ врач видит, в каком слое работает, а значит, процедура проходит максимально эффективно и безопасно. Говорят, что за одну (!) процедуру можно помолодеть на 5–10 лет.
Анна Цытович
эксперт-тренер по ультразвуковому SMAS-лифтингу, врач-косметолог GMTClinic, дерматовенеролог
Ультразвук создает точки коагуляции белка на заданной нами глубине, в ответ на это в тканях начинается активная выработка коллагена и эластина. Эти белки отвечают за упругость кожи: в результате она подтягивается и уплотняется, появляется «правильный» тонус мышц, улучшается митохондриальное дыхание в клетках. Цикл выработки коллагена начинается через месяц, поэтому омолаживающий эффект проявляет себя не сразу. Если у женщины все в порядке с менструальным циклом и гормонами, эффект проявится к 3 месяцу, при менопаузе и проблемах с гормонами — к 6 месяцу, а у мужчин и женщин с высоким уровнем мужских гормонов — уже ко 2 месяцу. По последним исследованиям, эластино-коллагеновые преобразования происходят до года.
Стоп-лист
Некоторым пациентам нельзя выполнять терапию на аппарате Ulthera без подготовки. Во временный стоп-лист попадают обладатели крайне сухой кожи при мелко-морщинистом типе старения (для подготовки применяются инъекционные препараты, содержащие гиалуроновую кислоту и коллаген), а также те, кто недавно сделал нити, контурную пластику и принимал ретиноиды. Людям с выраженной подкожно-жировой клетчаткой (при большой жировой прослойке аппарат просто не достанет до нужных структур!) может быть рекомендовано сначала сделать лифтинг, например, на аппарате Ultraformer — он «подожмет» жировые пакеты и тем самым подготовит к процедуре SMAS-лифтинга на Ulthera.
После подтяжки — на работу
Лифтинг на аппарате Ultraformer эффективен и безопасен, из дополнительных бонусов — ярко выраженный липолитический эффект и доступная цена.
Дмитрий Швидун
врач-косметолог, дерматовенеролог клиники DEGA
После процедуры на Ultraformer реабилитационный период почти отсутствует: никаких синяков и покраснений, папул. Может быть незначительный отек и легкая боль в местах обработки, похожая на мышечную (это результат воздействия на слой SMAS), но они быстро проходят. Кроме того, для работы на теле и лице есть разные насадки, благодаря которым врач может обработать все необходимые слои кожи. Например, подтянуть или зафиксировать кожу, препятствуя дальнейшему опущению, поработать с жировой тканью — сделать ее более компактной и воздействовать на мышцы — придать им тонус.
Южнокорейское омоложение
Микроигольчатый RF-лифтинг Scarlet S (Южная Корея) — еще одна гордость петербургских косметологов. Они называют ScarLet RF самой безопасной и физиологичной технологией фракционного ремоделирования кожи лица и тела. А еще процедуры на этом аппарате входят в курс лечения трихологических проблем (привет, постковид!).
Григорий Ибрагимов
дерматовенеролог, косметолог, трихолог, «СМ-Клиника»
RF-лифтинг —всесезонная процедура омоложения и лечения кожи. А благодаря неизолированным микроиглам аппарат Scarlet S может скорректировать постакне и шрамы, справиться с увяданием, дряблостью, обвисанием кожи и морщинами. Зона коррекции обрабатывается аппликатором, который создает в коже микроповреждения специальными иголками, а они в свою очередь подают вглубь радиочастотные импульсы. Высокочастотная энергия поступает на иглы каплеобразно, то есть энергия максимально концентрируется на кончике иглы и уменьшается к основанию. Это позволяет воздействовать эффективно в дерме и в эпидермисе, не перегревая и не травмируя его. Длительность курса зависит от возраста: одна процедура на 10 лет пациента. Если сочетать их с инъекционными процедурами, например PRP-терапией, эффект усилится.
Спасение от признаков старения и неудачных татуировок
PicoWay как Эрмитаж — один на весь Петербург. Всего в России таких аппаратов 3 — он относится к новому поколению высокотехнологичных лазеров в эстетической медицине. Первыми в мире его оценили обладатели неудачных татуировок, сейчас технологию активно применяют для омоложения.
Леся Кирсанова
врач-косметолог клиники эстетической медицины «ГАЛАКТИКА»
Представьте, что энергия, которой достаточно, чтобы осветить ночной Париж, доставляется в ткани за ультракороткий пикосекундный импульс (одна триллионная секунды). И всё для видимого преображения кожи. В отличие от лазеров с фототермической технологией, пикосекундный лазер PicoWay оказывает принципиально иное воздействие на ткани — фотоакустическое, с образованием в коже микрополостей. Запускается процесс восстановления: активное образование нового коллагена, эластина, ремоделирование кожи и, как результат, видимый эффект омоложения. Корректировать рубцы после акне, растяжки и бороться с пигментными пятнами позволяет голографическая фракционная технология и разные длины волн лазера. Главное — с ярко выраженным эффектом, безопасно и безболезненно. Период восстановления занимает всего от 1 до 4 часов!
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