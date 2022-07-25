Темная история! Почему под глазами появляются круги и как от них избавиться?

Если фото уставшего и измученного бессонницей Тайлера из «Бойцовского клуба» не смешной мем, а ваша реальность — пора что-то менять. Рассказываем, как избавиться от синдрома панды! Про самые эффективные методы борьбы с кругами под глазами нам рассказали косметологи.
Почему появляются темные круги?
Темные круги под глазами еще называют синдромом очков, панды или периорбитальной гиперпигментацией. Причин для их появления — десятки: от банального недосыпа до серьезных заболеваний.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
Эти темные круги — очень животрепещущая проблема для петербуржцев. Причиной может быть наследственность, индивидуальные особенности, например, склонность к пигментации, грыжи, проявление соматических заболеваний, но чаще всего — эндокринных патологий: заболеваний щитовидной железы и надпочечников. А также прием некоторых препаратов, например, оральных контрацептивов.
Григорий Ибрагимов
дерматовенеролог, косметолог, трихолог, «СМ-Клиника»
Самая распространенная причина возникновения темных кругов — возраст. Обычно в 20–25 лет появляются «гусиные лапки», в 25–30 — слабовыраженная носослезная борозда, в 35–40 — темные круги под глазами, в 40–45 лет формируются жировые пакеты (грыжи) нижнего века, в 45–50 лет — мешки, в 45–55 — птоз верхнего и нижнего века. Но каждый случай индивидуален!
Елена Бирюлина
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Захарова»
Не все темные круги — исключительно косметологический дефект. Они могут говорить о внутренней патологии или хроническом стрессе. Во втором случае нужно наладить режим, отказаться от вредных привычек, и проблема уйдет сама собой.
Как избавиться?
Если синяки под глазами — это не следствие генетики или заболеваний, косметологи смогут с ними справиться. В их арсенале есть инъекционные, аппаратные и лазерные процедуры.
Филлеры с гиалуроновой кислотой
Коррекция носослезной борозды филлерами — одна из самых популярных процедур у петербурженок, мечтающих избавиться от синяков под глазами. Но она подойдет не всем. Круговая мышца глаза очень тонкая, и введение филлера может спровоцировать отеки. Даже спустя несколько лет после проведенной процедуры!
Марина Голубева
Главный врач GMTClinic
Одной процедуры достаточно, чтобы избавиться от темных кругов минимум на год. Но если вы склонны к отечности, нужно подбирать другие варианты.
Мезотерапия и биоревитализация
Сухость в зоне глаз в разы увеличивает риски преждевременного старения и появления морщин. Исправить это помогут мезококтейли или биоревитализация.
Марина Голубева
Главный врач GMTClinic
Инъекции помогают уплотнить, повысить эластичность и улучшить цвет кожи, стереть уже появившиеся морщинки вокруг глаз. Есть даже препараты, которые разработали специально для этой области. Они не заполняют объем, но дают визуальное ощущение свежести. Для поддержания эффекта повторять процедуру раз в месяц!
Ботулинотерапия
Ботулотоксин в косметологии — как Александр Сергеевич в русской поэзии — классика навсегда! Препарат не избавит от синяков, но может расслабить круговую мышцу глаза, расправить «гусиные лапки», приподнять брови. А еще с его помощью добиваются эффекта открытого взгляда — проработав уголок век, сделать ваш лук более дружелюбным.
Марина Голубева
Главный врач GMTClinic
Ботулотоксин — самый популярный препарат для работы с периорбитальной зоной. Он эффективен и безопасен, а еще показан практически всем — морщины никто, к сожалению, не отменял.
Оксана Кошельник
врач-косметолог, Институт красоты ГАЛАКТИКА
Суммарная дозировка инкоботулотоксина на периорбитальную область составляет около 16–18 единиц. Продолжительность эффекта зависит от типа мимической активности, обычно от 3–6 месяцев. Но некоторые заболевания, например аутоиммунный тиреоидит, и активный образ жизни (интенсивные занятия спортом, частые посещения сауны) делают эффект менее продолжительным.
Лифтинг
С помощью лифтинга можно бороться не только со вторым подбородком, но и с опущением бровей и нависанием верхних век. Неслучайно технология «ультразвуковой SMAS-лифтинг» получила одобрение от FDA — американский регулятор признал, что процедура действительно подтягивает кожу.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
Игольчатый RF-лифтинг основан на принципе радиоволнового воздействия на клетки кожи. Через микропроколы радиочастотный луч проникает в кожу, нагревает клетки до 40–45 градусов и стимулирует их работу. В результате восстанавливается уровень выработки коллагена и эластина, кожа под глазами становится светлее и плотнее.
Елена Бирюлина
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Захарова»
RF- и SMAS-лифтинг помогают укрепить кожу, соединительно-тканевые структуры и «компактизировать» жировые пакеты лица. Они подтягивают и уплотняют кожу, уменьшают носогубные складки, сокращают морщины, делают овал более четким. Лучше всего использовать в комплексе с биоревитализацией, активизирующей обменные процессы. Кстати, есть миф, что SMAS-лифтинг очень болезненный! Нет, пациент чувствует тепло, поскольку нагреваются внутренние ткани, но сильных болевых ощущений нет.
Микротоки
Микротоки называют «естественным» лифтингом лица: они имитируют электрические токи организма. А еще помогают наладить клеточный обмен, от которого зависит состояние кожи и мышц. Технология подходит и для работы с периорбитальной зоной.
Оксана Кошельник
врач-косметолог, Институт красоты ГАЛАКТИКА
Микротоковая терапия может использоваться как средство, которое нормализует лимфатический и венозный отток, отчасти это будет способствовать уменьшению выраженности темных кругов. Но более эффективно она будет работать при отечности.
Лазер и IPL (фотоомоложение)
Убрать (или хотя бы снизить яркость) темных кругов могут лазерные технологии. Но не в разгар лета — этот метод врачи рекомендуют проводить только в осенне-зимний период.
Оксана Кошельник
врач-косметолог, Институт красоты ГАЛАКТИКА
Если темные круги связаны с гиперпигментацией, то эффективно применение лазеров (например, тулиевого) и источников широкополосного света (IPL), которые воздействуют на меланин, коагулируют его, осветляя эту область. Для выраженного эффекта нужно пройти курс из 2–3 процедур раз в месяц. Но важно учесть, что гиперпигментация периорбитальной области может быть признаком гормональных нарушений, поэтому их нужно исключить у эндокринолога.
Патчи
Лет 10 назад патчи были маркером принадлежности к закрытому клубу бьюти-масонов, а сейчас они продаются чуть ли не в каждом магазине. Споры о том, работают ли они, продолжается до сих пор. Спойлер — работают, но слабо.
Григорий Ибрагимов
дерматовенеролог, косметолог, трихолог, «СМ-Клиника»
У патчей изначально стоит другая задача — снять отек век, но ненадолго — максимум на 8 часов. Их можно использовать для снятия отека перед праздником, подтянуть веко к фотосессии, подготовить глаза к свадебному макияжу. От темных кругов они не помогают.
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