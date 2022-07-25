Темная история! Почему под глазами появляются круги и как от них избавиться?

Филлеры с гиалуроновой кислотой

Коррекция носослезной борозды филлерами — одна из самых популярных процедур у петербурженок, мечтающих избавиться от синяков под глазами. Но она подойдет не всем. Круговая мышца глаза очень тонкая, и введение филлера может спровоцировать отеки. Даже спустя несколько лет после проведенной процедуры!