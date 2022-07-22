Курс лепки: можно ли создать пресс из собственного жира?

Абдоминопластика

Чаще всего к абдоминопластике прибегают женщины после родов, особенно если их было несколько и с небольшим промежутком. Появляются избытки кожи, нередко они сочетаются с диастазом — расхождением прямых мышц, которые прежде формировали плоский живот и тонкую талию. Во время операции пластический хирург ушивает эти мышцы, убирает лишнюю кожу и избыток жировой ткани. Иногда достаточно и миниабдоминопластики — лифтинга нижней части живота.