Курс лепки: можно ли создать пресс из собственного жира?

Лето — в разгаре, кроп-топы из моды не вышли — значит, придется качать пресс. Или не придется? Узнали у пластических хирургов, можно ли сделать красивый живот без усилий в спортзале.
Липосакция
Классическую (и самую популярную в мире!) операцию по удалению жира даже воспевают в культуре. Например, корейская романтическая комедия «200 фунтов красоты» — это k-pop-ода липосакции. С помощью операции героиня худеет, получает идеальную фигуру (и уверенность в себе) и становится поп-звездой.
Владислав Спицын
пластический хирург клиники DEGA
Липосакция направлена на удаление жира через прокол при помощи канюли и отрицательного давления. За последние 5 лет на рынке появились новые аппараты: радиочастотные, вибрационные, ультразвуковые — они помогают не только забрать жир, но и воздействуют на кожу — прогревают и сокращают. За счет этого она подтягивается.
Абдоминопластика
Чаще всего к абдоминопластике прибегают женщины после родов, особенно если их было несколько и с небольшим промежутком. Появляются избытки кожи, нередко они сочетаются с диастазом — расхождением прямых мышц, которые прежде формировали плоский живот и тонкую талию. Во время операции пластический хирург ушивает эти мышцы, убирает лишнюю кожу и избыток жировой ткани. Иногда достаточно и миниабдоминопластики — лифтинга нижней части живота.
Владислав Спицын
пластический хирург клиники DEGA
Мини- или классическая абдоминопластика проводится через горизонтальный разрез в надлобковой области. Эндоскопическая — при помощи специального оборудования: через небольшой разрез вводят эндоскоп и манипуляторы, которыми выполняют все действия. Такая абдоминопластика помогает устранить диастаз прямых мышц «перевернутый треугольник» ловушки и сформировать плоский живот почти без шрамов и рубцов.
Липофилинг и липоскульптурирование
Если сейчас вы выглядите как Венера Виллендорфская, а хотите — как Милосская, спросите хирурга про липофилинг. Он помогает убрать жир оттуда, где его слишком много, и добавить туда, где не хватает. Например, лишний жир с живота подойдет для «сухих» кистей и недостаточно пышных (трендовых!) ягодиц.
Владислав Спицын
пластический хирург клиники DEGA
Липоскульптурирование — это сочетание липосакции и липо- филинга. Мы не просто забираем жир, а используем его для других частей тела, «рисуем» кубики пресса, изгибы талии, красивые линии на животе, наполняем лицо, грудь, голени, ягодицы. К этому прибегают и мужчины, и женщины: первые хотят сильно выраженный мышечный рельеф, яркий контур бицепса, трицепса, грудных мышц. Женщинам мускулы как у бодибилдеров обычно не нужны, достаточно легкого намека.
Как делается пресс?
Для создания искусственного пресса жир не пересаживается, а используется тот, который уже есть. В случае липофилинга в саму мышечную ткань жир не вводится — хирурги всегда работают по правилу fat to fat (жир к жиру).
Владислав Спицын
пластический хирург клиники DEGA
Владислав Спицын: Если у пациента есть жировая прослойка, из нее и делаются кубики пресса. Сначала на всем животе убирается «лишняя» жировая ткань, чтобы прослойка стала равномерной, а потом из нее делается липогравировка.
Александр Шумило
пластический хирург клиники «ГрандМед»
Перед операцией мы рисуем на животе нужные пациенту «кубики» и эстетические борозды. Специальными канюлями формируем идеальную форму. Иногда для подчеркивания эффекта в отдельных зонах проводим липофилинг. После операции в получившиеся борозды укладываем стерильные салфетки или специальный поролон для фиксации. После пациент надевает компрессионное белье и носит его от 6 до 8 недель. Кстати, часто формирование красивого «пресса» сочетается с липофилингом ягодиц.
Жир готовят!
Жир не просто выкачивают из одной области и пересаживают в другую. Между этими двумя событиями он проходит специальную подготовку.
Александр Шумило
пластический хирург клиники «ГрандМед»
В жире есть частицы крови, соединительной ткани, от этого его очищают через специальные фильтры — стерильные сеточки, они бывают трех размеров. На выходе получаем равномерный гелевый продукт.
Откуда берут жир?
У каждого из нас есть жировые ловушки. Это стратегический запас жира для организма на «голодное время». Избавиться от этих капканов сложно даже при регулярных тренировках.
Владислав Спицын
пластический хирург клиники DEGA
Локация ловушек зависит от телосложения. При фигуре «перевернутый треугольник» ловушки будут наверху — плечи, верх спины. Если фигура «груша» — бедра, фланки (ушки). Кстати, жирок с внутренней зоны бедер и коленей — мягкий и в нем мало соединительной ткани, он прекрасно подходит для липофилинга груди и лица.
Можно ли пересадить себе чужой жир?
Эту фразу слышат почти все врачи, к которым приходят на консультацию по липофилингу. Ответ краток: нельзя!
Владислав Спицын
пластический хирург клиники DEGA
Для пересадки можно использовать только собственные клетки, которые будут распознаваться иммунитетом и он не будет их отвергать. Жир только свой!
Как с этим жить?
Новый пресс после заживления не доставляет проблем. А вот о липосакции придется помнить и держаться в одном весе как можно дольше, лучше — всю жизнь.
Владислав Спицын
пластический хирург клиники DEGA
Мы меняем количество жировых клеток в зоне липосакции и липофилинга, и поэтому набор и потеря веса будут проходить уже по-новому. Зоны липосакции худеют быстрее и полнеют медленнее. С зонами липофилинга наоборот. Если не дать времени для приживления и начать худеть, то пересаженный жир рассосется — ему не хватит кровоснабжения. Нельзя просто делать липосакцию, радоваться новой фигуре, а потом толстеть и снова идти на операцию. На моей практике пациенты приходили по нескольку раз, это не выход.
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