Знакомьтесь, мастопексия — «интеллигентная» (и сверхпопулярная сейчас!) операция по подтяжке груди

руководитель отделения пластической хирургии, «СМ-Клиника»

Гинекомастия бывает истинная и ложная. В первом случае жировая ткань скапливается в области молочных желез, но железистой ткани там нет. А вот при истинной гинекомастии грудная железа увеличивается настолько, что ее можно обнаружить на УЗИ, увидеть, прощупать. Причины возникновения гинекомастии—гормональные нарушения в организме. В норме грудной железы у мужчины быть не должно, и ее наличие—прямое показание для хирургического вмешательства. Ведь очень часто эти молочные железы могут перерасти в рак. Чаще всего гинекомастия бывает смешанная, то есть, когдау пациента есть и молочная железа, и жировая ткань. В этом случае удаление грудной железы хирург совмещает с липосакцией.