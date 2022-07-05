Знакомьтесь, мастопексия — «интеллигентная» (и сверхпопулярная сейчас!) операция по подтяжке груди

Гормональные перестройки, беременность, скачки веса, возраст меняют форму груди. Вернуть ее можно с помощью мастопексии — «интеллигентной» операции по подтяжке.
Какую грудь сейчас носят?
Если раньше женщины мечтали о большой круглой груди, то сейчас взгляд на прекрасное изменился: в кабинетах пластических хирургов все чаще говорят о естественности и умеренности. Седьмой, шестой и пятый размеры сменились на второй и третий. Врачи связывают это с популярностью здорового образа жизни —в моде спортивное телосложение и небольшая подтянутая, упругая грудь. Именно такого эффекта можно добиться с помощью мастопексии. Эту операцию называют «интеллигентной», потому что она создает максимально естественный вид.
Игорь Довгалюк
пластический хирург, заместитель главного врача по пластической хирургии Американской медицинской клиники
Тренды, прямо как история, цикличны: сначала все хотят маленькую грудь, потом большую. Спустя время все меняется. Пока чаще всего стремятся получить маленькую и естественную. Но я думаю, что совсем скоро какая-нибудь селебрити выйдет в свет с большой грудью, и все снова захотят себе такую же.
Первые опыты VS новые методы
Одним из первых хирургов, пытавшихся уменьшить и подтянуть грудь, был французский врач Мишель Пуссен—операцию он выполнил в 1897 году. Результат никого не обрадовал: грудь уменьшилась, но выглядела неэстетично. Потом было еще несколько попыток, но одна проблема оставалась—врачи могли изменить размер груди, но поменять положение соска им не удавалось. Сделать это смог американский пластический хирург Причины возникновения гинекомастии— Макс Торек. В 1921 году он удалил сосково- ареальный комплекс, уменьшил грудь и пришил сосок обратно.
Артур Христенко
пластический хирург, врач-косметолог клиники DEGA
Еще лет 5 назад использовались классические методики, связанные с удалением тканей молочной железы. Первоначальный эффект был хорошим: грудь уменьшалась, подтягивалась и становилась симметричной, но оставшиеся ткани провисали, поэтому достичь стабильности формы мы не всегда получалось. Современные методики предусматривают лишь частичное удаление объемов. Например, при модификации паренхимы железы мы возвращаем грудь в исходное состояние, добиваемся более наполненной и красивой формы за счет собственных тканей и их перемещения.
Форма груди меняется у всех
Мастопексия входит в Mommy makeover— этот термин придумало Американское общество пластических хирургов, чтобы собрать все операции для комплексного восстановления после родов. Но подтяжка может потребоваться не только молодым мамам.
Артур Христенко
пластический хирург, врач-косметолог клиники DEGA
Ко мне часто обращаются пациентки в возрасте, потому что с годами форма груди меняется— это естественный и неизбежный процесс. Юные девушки нередко жалуются на врожденную асимметрию или слишком большой размер. Иногда требуется повторная операция, например, при новой беременности или наборе лишнего веса. Нужно быть готовым к тому, что если вы сделали подтяжку в 25 лет, то еще через 15–20 лет кожа снова может растянуться.
Елена Поздникина
пластический хирург Института красоты «ГАЛАКТИКА»
Многим женщинам не хочется увеличивать грудь при помощи имплантов, но есть желание получить более упругую и наполненную грудь, тогда прекрасный эффект дает мастопексия.
Спорт не поможет
Елена Поздникина
пластический хирург Института красоты «ГАЛАКТИКА»
Птоз (опущение) груди происходит у большинства женщин, но его степень может быть разной. Если кожа уже сильно растянулась, вернуть привлекательность и молодость груди поможет только операция. К сожалению, спорт, массаж, косметологические процедуры не справятся с этой проблемой.
Когда уменьшение груди нужно мужчинам
По данным ISAPS (Международного общества пластических хирургов) чаще всего мужчины корректируют грудь! Нет, они не пытаются создать рельефные кубики из мышц, они хотят ее уменьшить. Патология, при которой у мужчин вырастает грудь, называется гинекомастией. С ней нередко сталкиваются экс-спортсмены, которые увлекались анаболическими стероидами. Проблема распространенная, но решаемая: ежегодно в мире проводится 200 тысяч таких операций.
Александр Давыдов
руководитель отделения пластической хирургии, «СМ-Клиника»
Гинекомастия бывает истинная и ложная. В первом случае жировая ткань скапливается в области молочных желез, но железистой ткани там нет. А вот при истинной гинекомастии грудная железа увеличивается настолько, что ее можно обнаружить на УЗИ, увидеть, прощупать. Причины возникновения гинекомастии—гормональные нарушения в организме. В норме грудной железы у мужчины быть не должно, и ее наличие—прямое показание для хирургического вмешательства. Ведь очень часто эти молочные железы могут перерасти в рак. Чаще всего гинекомастия бывает смешанная, то есть, когдау пациента есть и молочная железа, и жировая ткань. В этом случае удаление грудной железы хирург совмещает с липосакцией.
Все пациенты, которые готовятся к лечению гинекомастии, должны посетить эндокринолога. Важный фактор успеха операции —правильный гормональный фон, иначе эффект хирургии будет очень скоро утрачен.
Перед операцией— на обследование
Артур Панов
пластический хирург клиники «МЕДИ на Невском»
Все пациенты проходят стандартное предоперационное обследование, сдают список анализов. Пациенты моложе 40 лет выполняют УЗИ молочных желез, а старше —маммографию, чтобы исключить появление новообразований. Перед любым наркозом в предоперационный план обязательно входит консультация терапевта и анестезиолога.
Мастопексия — какой метод выбрать?
Игорь Довгалюк
пластический хирург, заместитель главного врача по пластической хирургии Американской медицинской клиники
Есть разные методы проведения мастопексии, они отличаются тем, насколько с их помощью можно подтянуть грудь. Периареолярная (круговая) подтяжка считается наименее травмирующим методом из всех существующих — врач уменьшает только размер ареол. Такая операция эффективна при незначительном птозе. Вертикальная подтяжка подходит для птоза средней степени — шов идет вокруг ареолы и до субмаммарной складки. Якорная подтяжка наиболее радикальна и при этом оптимальна — она подразумевает сочетание вертикальной техники и проделывания разреза в виде якоря. Этот метод используется при всех видах птоза. Если вся грудь поменяла форму, то нужно подтягивать и все области.
Как проходит операция и реабилитация
Сергей Швырев
пластический хирург клиники Grandmed
Специальными маркерами на коже груди наносится своеобразная схема операции. Под наркозом в течение 2–3 часов хирург убирает избытки лишней кожи, поднимает вверх опустившиеся ткани и, окончательно сформировав новый бюст, накладывает скрытые швы. На коже формируются послеоперационные рубцы, которые скрываются бельем, а через год они становятся максимально незаметными. Справедливости ради отмечу, что при внимательном рассмотрении все же можно их обнаружить вокруг ареол и под грудью. В подавляющем большинстве случаев пребывание в клинике ограничивается одним днем. В течение минимум трех недель нужно носить специальный фиксирующий лиф.
Как продлить эффект? Советы врачей!
Мастопексия не останавливает естественные процессы: старение, набор лишнего веса, гормональные скачки, беременность и кормление грудью. Но с помощью профилактики и соблюдения правил обретенную красоту можно максимально продлить.
Елена Поздникина
пластический хирург Института красоты «ГАЛАКТИКА»
Лучшее лечение — это профилактика. Я всегда говорю пациенткам, что грудь нужно беречь, а это значит, что в течение дня необходимо ходить в бюстгальтере. Эти рекомендации касаются всех женщин вне зависимости от того, была ли у них операция или нет. При занятии активными видами спорта обязательно надевать плотный спортивный топ. Огромную роль играет правильный уход за грудью во время беременности и лактации: важно носить белье с хорошей степенью поддержки, правильно прикладывать ребенка к груди, увлажнять кожу.
Игорь Довгалюк
пластический хирург, заместитель главного врача по пластической хирургии Американской медицинской клиники
Помимо ношения правильного поддерживающего белья, нужно не стремиться к огромному размеру груди — чем она больше, тем быстрее будет терять форму и провисать.
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