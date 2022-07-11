Что такое «капельницы красоты» и как они работают?

Зачем мне «капельницы красоты»?

Если при слове «капельница» у вас перед глазам всплывает больничный коридор, пищание кардиомонитора и крики «Мы теряем его!», вы ошибаетесь. Много лет в мире применяются «капельницы красоты».

Детокс-капельницы очищают организм и способствуют похудению, антиэйдж замедляют процессы старения, бьюти-капельницы оздоровляют и освежают, а также используются для лечения заболеваний кожи: акне, дерматитов.

Хорошая новость для трудоголиков на грани перегорания и не только: капельницы могут повысить иммунитет, ускорить восстановление после болезни, помочь в борьбе с хронической усталостью. Отдельный привет петербургской богеме и любителям вредных привычек: капельницы могут ликвидировать последствия интоксикации организма при курении и употреблении алкоголя.

И вниманию поклонников антиоксидантов (а точнее, главного из них!): для поддержания иммунитета, оздоровления и омоложения часто используются капельницы с глутатионом — мощным детоксикантом. Он защищает каждую клетку организма,и именно его количество влияет на скорость старения.