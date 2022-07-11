Что такое «капельницы красоты» и как они работают?

Стереть с лица и тела напоминания о зиме, стрессе и ковиде помогут «капельницы красоты». Они же подготовят петербуржцев к фестивалям и рейвам в белые ночи.
Зачем мне «капельницы красоты»?
Если при слове «капельница» у вас перед глазам всплывает больничный коридор, пищание кардиомонитора и крики «Мы теряем его!», вы ошибаетесь. Много лет в мире применяются «капельницы красоты».
Детокс-капельницы очищают организм и способствуют похудению, антиэйдж замедляют процессы старения, бьюти-капельницы оздоровляют и освежают, а также используются для лечения заболеваний кожи: акне, дерматитов.
Хорошая новость для трудоголиков на грани перегорания и не только: капельницы могут повысить иммунитет, ускорить восстановление после болезни, помочь в борьбе с хронической усталостью. Отдельный привет петербургской богеме и любителям вредных привычек: капельницы могут ликвидировать последствия интоксикации организма при курении и употреблении алкоголя.
И вниманию поклонников антиоксидантов (а точнее, главного из них!): для поддержания иммунитета, оздоровления и омоложения часто используются капельницы с глутатионом — мощным детоксикантом. Он защищает каждую клетку организма,и именно его количество влияет на скорость старения.
Марина Голубева
Главный врач GMTClinic
Глутатион вырабатывается в организме, но к 35 годам его уровень снижается, появляются первые признаки старения, дают знать о себе системные заболевания. С помощью капельниц дефицит глутатиона можно восполнить и замедлить эти негативные процессы.
Насколько я помолодею?
Марина Голубева
Главный врач GMTClinic
Так звучит самый популярный вопрос у желающих поставить капельницу. Я отвечаю как есть: по ощущениям, лет на 5 — уже после первой процедуры появится энергия и силы. Внешность тоже улучшится, но не столь радикально — капельницы освежают, но для лечения акне, устранения морщин и других проблем нужен комплексный подход, включая аппаратную косметологию, инъекции и домашний уход.
Зачем делать капельницы, если можно принимать витамины и микроэлементы в таблетках?
Марина Голубева
Главный врач GMTClinic
Таблетки сначала попадают в желудочно-кишечный тракт, капельницы же сразу всасываются в кровь — так полезные вещества усваиваются в большем объеме. Тем более, далеко не все правильно и регулярно принимают витамины. А тут еще индвидуальный подход: врач подбирает нужную дозу препарата для каждого пациента.
Могут ли капельницы навредить?
Если делать их не под строгим контролем врача — такая вероятность есть. Перед процедурой важно пройти диагностику, выяснить, каких именно витаминов не хватает организму, и составить программу восполнения дефицита.
Марина Голубева
Главный врач GMTClinic
В список противопоказаний входит беременность и период лактации, онкологические, воспалительные заболевания в стадии обострения, острая почечная недостаточность, индивидуальная чувствительность к препарату.
Когда применяется плацентарная терапия?
В состав «капельниц красоты» могут входить плацентарные препараты, а иногда их используют как самостоятельные инъекции. Задачи плацентарной терапии: омолодить увядающую кожу, остановить процесс выпадения волос и оздоровить организм в целом.
В 1989 году японские ученые под руководством профессора Накаяма доказали, что у мышей после внутривенного введения гидролизата плаценты частично восстанавливается работа печени. Позже его регенераторные функции многократно подтверждались исследованиями в восстановительной хирургии, дерматологии, эндокринологии и гинекологии.
А в 2018 году корейские исследователи экспериментально установили, что курс плацентарной терапии уменьшает вредные последствия оксидативного стресса: снижает тревожные симптомы, улучшает сон и восстанавливает нарушенные процессы окисления в тканях. Так список показаний дополнился синдромом хронической усталости.
Когда применяют плацентарные препараты?
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
Препараты на основе гидролизата плаценты используют гинекологи, неврологи, остеопаты и, конечно, косметологи. Я применяю плацентарную терапию только в комплексе с другими препаратами и процедурами, например, мезотерапией и биоревитализацией для усиления и поддержки результата от основного курса. Сами плацентарные препараты не дают ощущения увлажнения, не выполняют роли биоревитализанта или гидростата. Но у многих людей после перенесенного ковида начинают выпадать волосы. Для их укрепления и восстановления роста я тоже могу применить плацентарную терапию.
Комментарии (0)