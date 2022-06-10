Личные ритуалы для ментального благополучия от предпринимательницы и пионера prevent age в России Марии Грудиной

Предприниматель и пионер prevent age в России Мария Грудина создала биохакинг-курорт «Первая линия» на берегу Финского залива. Она чутко реагирует на действительность: первой в России запустила программу по биохакингу, а сейчас развивает на курорте новое и жизненно важное направление — ментальное благополучие.
Инновационный велнес-курорт между Комарово и Зеленогорском открылся в 2018 году, когда аналитика показывала, что россияне не готовы платить за управление здоровьем и профилактику заболеваний. В итоге «Первая Линия» стала флагманом в области превентивной медицины: за восстановлением сюда приезжают топ-менеджеры и современные художники, курорт оказывает консалтинговые услуги в сфере prevent age и представляет Россию на международных велнес-форумах.
Мария — не только мозг и сердце, но и лицо своего проекта: генерирует идеи для развития, снимает модные кампейны о велнес-трендах, придумывает с командой оздоровительные продукты и первой тестирует их на себе. Грудина не побоялась использовать понятие «биохакинг» в работе российской санаторно-курортной организации и внедрила в работе врачей менторский подход: «врачи как менторы» — авторская программа «Первой Линии», созданная по международным принципам коучинга и мотивационного консультирования. Это партнерское, а не директивное общение врача с пациентом, мотивирование и вовлечение в осознанную заботу о своем здоровье.
Прямо сейчас Мария развивает на курорте направление ментального благополучия: с консультациями психологов, сомнологией (наука о качестве сна. — Прим.ред.), остеопатией, телесно-ориентированной терапией и десятком процедур для успокоения нервной системы: от ватсу — ментально-телесных тренировок в воде — до биоакустической коррекции мозга, во время которой электроэнцефалограмма преобразуется в музыкальную, лечебную мелодию.
«Еще 2 года назад рынок ментального благополучия занимал небольшую часть мирового велнес-рынка — 131 млрд из 4,4 трлн долларов. Я уверена, что он будет расти быстрыми темпами. — говорит Грудина. — Вопрос, что относить к этому сегменту: думаю, это не только консультации психологов, онлайн-марафоны и духовные практики.
Персонализированная медицина — способ помочь себе во времена неопределенности, уверена идеолог «Первой Линии»: «Сейчас все мы пытаемся понять, какими активами располагаем. И физический ресурс, ресурс тела является тем самым базисом, на который ты можешь опереться. Например, во время ежегодного чек-апа ты узнаешь, в чем именно состоит твой актив, где его слабые стороны, что можно усилить». В конце 2021-го «Первая Линия» обновила комплексное обследование организма, пригласив в качестве научного консультанта Ярослава Ашихмина — терапевта-кардиолога, медицинского просветителя, к. м. н. и советника гендиректора фонда международного медкластера Сколково. Новый чек-ап из доказательных и информативных исследований позволяет оценить текущее состояние здоровья и реальные перспективы на будущее. Еще одна важная коллаборация, уже на стыке медицины и арта — короткометражный фильм-инсталляция Human-being от режиссера и художницы Юлдус Бахтиозиной. Это манифест новой телесности, нового отношения к себе и своему телу, который она сняла, вдохновившись обновлением на курорте.
Во время прохождения программы «Культурный код» в Сколково Грудина сформировала новую внутреннюю позицию — предпринимателя-художника: «Художественное видение необходимо для людей, которые называют себя предпринимателями. Конечно, оно должно сочетаться с рациональностью и логикой, экономикой и аналитикой». Изучение литературы по лидерству в эпоху нового времени Мария сочетает с чтением Виктора Франкла, Тове Дитлевсен и Марселя Пруста, а впечатлениями делится в книжном офлайн-клубе Well-being Reading и одноименном телеграм-канале.
Личный ритуал для ментального благополучия — эмоциональный дневник. Он включает ежедневные утренние страницы — описание мыслей, чувств, тревог и переживаний, совершенных действий и планов, всего, что происходит в голове: «Это моя многолетняя практика, которая помогает поговорить с собой в ином формате, навести порядок в мыслях: проанализировать цикличность в поведении, которая мешает двигаться вперед. Также я включила ведение эмоционального дневника в программы оздоровления на курорте».
Способ реакции на новую реальность, который выбрала для себя Мария — переосмыслить и выразить в действии, которое приведет к позитивным изменениям в жизни и здоровье людей. По ее словам, именно поэтому родилась новая программа «Ментальный велнес» — для оздоровления и восстановления в условиях неопределенности:
«Есть вещи, на которые мы не можем влиять, но я знаю, что точно могу повлиять на себя и людей вокруг меня. Хочется помочь им находиться в максимально хорошем состоянии, а это, безусловно, баланс физического и ментального благополучия».
Текст: Катерина Резникова
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