CEO клиники Gen87 Мария Голубева — о том, как создать дзен-атмосферу в сложные времена и развивать чувство отвественнности за других

Мария Голубева привозит с мировой арены лучшие косметологические инновации и развивает в клинике GEN87 синтез генетики, эндокринологии и косметологии.
Бомбер Dries Van Noten (ДЛТ), серьги Parure Atelier, сорочка Ushatava
Десять лет назад экономист Голубева вдохновилась мировыми выставками эстетической медицины и решила развивать это направление в России. Так появилась сеть клиник инновационной медицины GEN87: сначала в Петербурге, затем в Москве, Красноярске, Владимире и Нур-Султане. Мария руководит петербургской сетью: одна клиника в самом центре города — на Суворовском проспекте, вторая — на Выборгском шоссе.
Марии удалось соединить превентивную медицину, генетику и передовую косметологию, собрать целый парк аппаратов для решения любых косметологических проблем — от отеков и акне до безоперационной липосакции. Адекватные цены, эффективность, никакого шейминга, гендерного неравенства и эйджизма — основные принципы работы клиники. В GEN87 есть специальные мужские программы по устранению усталого вида (главная особенность — это безболезненно!), программы для противников спорта, любителей вредной еды и привыкших жить в постоянном стрессе. По словам СЕО, в ее клинике никогда не навязывают лишние услуги и процедуры, а подбирают их под бюджет и запрос пациентов.
Сейчас, когда обстановка в мире накалена, Мария старается создать в GEN87 дзен-атмосферу, чтобы и клиенты, и команда могли расслабиться, чувствовали себя уверенно и спокойно: «Избежать сложных ситуаций невозможно, но они проходят, а вот то, как ты из них выходила, общалась и какие решения принимала — остается в памяти. Всегда надо оставаться человеком и тренировать чувство ответственности за других людей. У меня в команде 25 человек, и они — моя главная ценность».
Цены у поставщиков выросли, но в клинике стараются не допустить сильного подорожания и работают за счет снижения маржинальности.
Все новые процедуры Голубева пробует на себе. Больше всего Марии нравится процедура аппаратного SMAS-лифтинга и инновационное фотоомоложение Glow Flow и маски Margy’s. Уход она сочетает с регулярными чек-апами в клинике, правильным (и простым!) питанием и долгими прогулками по Петербургу. Обязательный топ для посещения: бар Xander в Four Seasons и Мариинский театр.
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