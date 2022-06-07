CEO клиники Gen87 Мария Голубева — о том, как создать дзен-атмосферу в сложные времена и развивать чувство отвественнности за других

Цены у поставщиков выросли, но в клинике стараются не допустить сильного подорожания и работают за счет снижения маржинальности.

Все новые процедуры Голубева пробует на себе. Больше всего Марии нравится процедура аппаратного SMAS-лифтинга и инновационное фотоомоложение Glow Flow и маски Margy’s. Уход она сочетает с регулярными чек-апами в клинике, правильным (и простым!) питанием и долгими прогулками по Петербургу. Обязательный топ для посещения: бар Xander в Four Seasons и Мариинский театр.