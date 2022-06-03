Маммопрогноз. Каким будет рынок пластических операций в новой реальности

Пластические операции в новой реальности: что нас ждет и исчезнут ли импортные импланты груди? Прогнозирует Вадим Брагилев, хирург-визионер с 30-летним опытом наблюдений за индустрией.
Выбор имплантов груди уже сократился
Клиники Петербурга этой весной сформировали запас медизделий и материалов на несколько месяцев работы вперед, чтобы переждать приостановку поставок и рост цен. Как быстро дистрибьюторы перестроятся на новую логистику и сколько она будет стоить для клиник — пока неизвестно. Вероятно, возникнут проблемы с грудными имплантами: сейчас они не исчезли, но подорожали почти в два раза. Кроме того, сократился ассортимент — ходовые размеры есть в наличии, а вот слишком большие или маленькие изделия в дефиците.
Если вы задумывались об операции, лучше не тянуть
По словам врача, уже запланированные пластические операции лучше не откладывать. Будущее туманно, и никто не сможет сказать точно, будут ли через полгода нужные для операции медизделия, сколько они будут стоить и как долго хирургам придется перестраиваться на работу с новыми материалами. «Серьезных проблем с расходниками возникнуть не должно: многое поставлялось из Азии, какое-то производство локализовано в России. Но некоторые позиции все же могут уйти — например, редкий импортный пластырь для операции. Это же касается лекарств — пока они есть, но возможна дефектура или замена на отечественные препараты».
Импортозамещение в пластической хирургии возможно
До прихода на российский рынок в 1998 году Allergan (компания является крупнейшим производителем имплантов груди. — Прим. ред.), существовали отечественные протезы молочных желез, но не очень высокого качества. Мощный маркетинг западных компаний помножил эти разработки на ноль, рассказывает Брагилев. Но поскольку они все же велись, отечественные импланты могут появиться в ближайшем будущем.
Спрос на эстетическую медицину в России может снизиться
Полного отказа от косметологии и пластической хирургии не будет, уверен главный врач Grandmed. Однако спрос на услуги возможно упадет: «Вряд ли это произойдет резко, но он точно будет ниже. Думаю, что на 20%».
Международные связи с пластическими хирургами необходимы
До 2020-х на операции в Петербург для обмена опытом приезжали пластические хирурги с мировыми именами — например, не раз тут бывал американец Оскар Рамирез, первым описавший эндоскопическую подтяжку лица. Пандемия COVID-19 внесла вклад в изоляцию российских врачей, переведя встречи в онлайн-формат, а сейчас в профессиональных медицинских сообществах встречаются русофобские настроения. «Председателю Международного общества эстетических пластических хирургов (ISAPS), в котором я состою, удается сохранять баланс, хотя призывы исключать русских звучат настойчиво», — делится Брагилев. Впрочем, он уверен: область, касающаяся здоровья и безопасности, должна сохранить свои международные связи, и сообщества врачей должны работать в этом направлении.
Текст: Катерина Резникова, Дарья Сидельникова
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