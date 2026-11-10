Часовой мастер Константин Чайкин во второй раз получил приз «За дерзость» на премии GPHG

Audacity Prize появился в программе GPHG в 2018 году как специальная награда для мастеров, чьи произведения отличаются нестандартным подходом к часовому искусству. Первым лауреатом Audacity Prize в 2018 году стал российский часовщик Константин Чайкин и его ристмон «Клоун», вдохновленный Пеннивайзом из романа Стивена Кинга «Оно». Образ построен на фирменной джокер-индикации: часовой и минутный диски образуют глаза персонажа, а указатель фаз Луны — его улыбку. Лимитированная серия из 27 экземпляров была распродана еще в 2017 году, поэтому на конкурс мастер представил действующий прототип. Эта победа на GPHG стала дебютной не только для самого Константина, но и для российской часовой индустрии в целом.