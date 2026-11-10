Часовой мастер Константин Чайкин во второй раз получил приз «За дерзость» на премии GPHG

7 ноября в Женеве прошла 26-я церемония вручения премии Grand Prix d’Horlogerie de Genève (часовой Оскар!). Среди лауреатов вновь был замечен часовой мастер Константин Чайкин: его модель «Загадка тонкого короля», номинированная в категории «Механическая исключительность», получила специальный приз «За дерзость» (или Audacity Prize). Это вторая победа российского часовщика на GPHG.
Константин Чайкин, часовой мастер и лауреат премии Grand Prix d’Horlogerie de Genève
Audacity Prize появился в программе GPHG в 2018 году как специальная награда для мастеров, чьи произведения отличаются нестандартным подходом к часовому искусству. Первым лауреатом Audacity Prize в 2018 году стал российский часовщик Константин Чайкин и его ристмон «Клоун», вдохновленный Пеннивайзом из романа Стивена Кинга «Оно». Образ построен на фирменной джокер-индикации: часовой и минутный диски образуют глаза персонажа, а указатель фаз Луны — его улыбку. Лимитированная серия из 27 экземпляров была распродана еще в 2017 году, поэтому на конкурс мастер представил действующий прототип. Эта победа на GPHG стала дебютной не только для самого Константина, но и для российской часовой индустрии в целом.
Рекордно тонкие часы «Загадка тонкого короля», удостоенные Audacity Prize на премии GPHG
В 2026 году Audacity Prize удостоились ультратонкие часы «Загадка тонкого короля» авторства Константина Чайкина. Их история началась с масштабного исследовательского проекта мануфактуры с целью создать максимально тонкие механические часы.
В августе 2024 года на Geneva Watch Days мастер представил первую версию часов, а точнее — работающий прототип под названием «Тонкий король». Их толщина составляла всего 1,65 мм (мировой рекорд среди механических наручных часов!). В основе разработки лежали три запатентованных решения: заводной барабан ультратонкой конструкции, двойной баланс с зубчатым сцеплением и специальный кожаный ремешок с упругими титановыми супинаторами и эластичными вставками.
В мае 2025 года финальный прототип «Тонкого короля» был продан на аукционе Phillips в Женеве за 508 000 швейцарских франков — и снова рекорд мануфактуры, на этот раз аукционный. А следующим этапом проекта стала представленные в 2026 году часы «Загадка тонкого короля» — воспроизводимая версия ультратонких часов, сохранившая рекордную толщину.
Главное отличие «Загадки тонкого короля» от предшественника в том, что здесь боковой привод вращает два сплошных сапфировых диска диаметром 10,6 мм и толщиной всего 0,2 мм, тогда как в первой версии он передавал движение колесам на центральной оси. В новой конструкции нет перекрестных спиц, поэтому указатели часов и минут словно парят в воздухе.
Константин Чайкин
Часовой мастер, лауреат премии Grand Prix d’Horlogerie de Genève
За несколько лет исследований, поисков и открытий я твердо убедился: у инженерного творчества нет границ, если человек сам не устанавливает их для себя. Несмотря на сложности, с которыми сталкивается наша мануфактура, мы способны добиваться результатов, которые еще недавно казались невероятными.
Несмотря на это, часовщик не отказался от технических принципов, заложенных в первоначальный проект. Мануфактурный калибр K.23-3.1 интегрирован непосредственно в корпус: задняя крышка выполняет функцию платины, а колесная система размещена на двух уровнях. Мануфактурный калибр K.23-3.1 с ручным ключевым заводом оснащен 54 камнями и обеспечивает запас хода 38 часов. В конструкции нет традиционной заводной головки. Завод и установку времени выполняют с помощью специальных инструментов со встроенными предохранительными механизмами. Коллекционеры, аларм: «Загадка тонкого короля» выпущена ограниченной серией из 12 экземпляров.
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