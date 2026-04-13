Время первых: Roman Nikonov выпускает коллекцию часов, вдохновленную космосом

Пока космические корабли бороздят просторы Вселенной, мы наблюдаем за сиянием звезд на своих руках. Ко Дню космонавтики бренд Roman Nikonov создал серию наручных часов, дизайн которых посвящен достижениям российской космонавтики — как символа технической смелости и национальной гордости.
Космос для России всегда был больше, чем просто пространство. Это точка отсчета, общая история и культурный код. В новой коллекции часов эта тема звучит без пафоса, но с уважением к масштабу: мастера Roman Nikonov выдерживают баланс технической сложности и визуальной эстетики в сложной механике и ювелирном мастерстве. Прикоснуться к космосу можно будет в бутике бренда на Большой Конюшенной улице.
Комментарии (0)