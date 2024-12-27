Как Hublot объединились с теннисистом Новаком Джоковичем и придумали часы из ракеток и поло Lacoste?

Чтобы добиться максимальной легкости часов без потери прочности и эластичности, часовщики Hublot разработали композитный материал из 25 ракеток Head и 32 поло Lacoste — тех самых, в которых Джокович побил мировой рекорд, завоевав 24-ый титул чемпиона Большого шлема в 2023 году. Внутрь корпуса и безеля, изготовленных из эпоксидной смолы, встроены тканевые фрагменты поло светло- и темно-синего оттенков и частицы черного углерода, которые создают уникальный камуфляжный рисунок. Big Bang Unico Novak Djokovic стали еще легче, когда традиционное сапфировое стекло заменили на закаленное стекло Gorilla, которое весит в два раза меньше искусственного сапфира.