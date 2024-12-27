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Как Hublot объединились с теннисистом Новаком Джоковичем и придумали часы из ракеток и поло Lacoste?

Часовые титаны объединились с олимпийским чемпионом по теннису (а еще — обладателем 24 титулов на турнирах Большого шлема!) и послом Hublot Новаком Джоковичем и выпустили ультралегкие, прочные и эко-устойчивые часы Big Bang Unico Novak Djokovic (всего 100 экземпляров!). 

Новак Джокович в часах Big Bang Unico Novak Djokovic

Новак Джокович в часах Big Bang Unico Novak Djokovic

Часы Big Bang Unico Novak Djokovic

Часы Big Bang Unico Novak Djokovic

Чтобы добиться максимальной легкости часов без потери прочности и эластичности, часовщики Hublot разработали композитный материал из 25 ракеток Head и 32 поло Lacoste — тех самых, в которых Джокович побил мировой рекорд, завоевав 24-ый титул чемпиона Большого шлема в 2023 году. Внутрь корпуса и безеля, изготовленных из эпоксидной смолы, встроены тканевые фрагменты поло светло- и темно-синего оттенков и частицы черного углерода, которые создают уникальный камуфляжный рисунок. Big Bang Unico Novak Djokovic стали еще легче, когда традиционное сапфировое стекло заменили на закаленное стекло Gorilla, которое весит в два раза меньше искусственного сапфира. 

Часы Big Bang Unico Novak Djokovic

Часы Big Bang Unico Novak Djokovic

Часы Big Bang Unico Novak Djokovic

Часы Big Bang Unico Novak Djokovic

Часы Big Bang Unico Novak Djokovic

Часы Big Bang Unico Novak Djokovic

Часы Big Bang Unico Novak Djokovic

Часы Big Bang Unico Novak Djokovic

В основе Big Bang Unico Novak Djokovic — мануфактурный механизм хронографа Unico из алюминия, анодированного в светло-синий или серый цвет для повторения камуфляжного узора на корпусе. Благодаря использованию алюминия инженерам Hublot удалось уменьшить вес механизма на 27%. Каждая модель часов имеет в комплекте четыре ремешка: теннисный напульсник Lacoste, темно-синий ремешок из эластичного материала (с ним часы весят легче теннисного меча!), светло-синий ремешок из ткани Velcro®, оснащенный синей алюминиевой спортивной застежкой, и белый каучуковый ремешок с раскладывающейся застежкой из титана.

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