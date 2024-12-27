Как Hublot объединились с теннисистом Новаком Джоковичем и придумали часы из ракеток и поло Lacoste?

Часовые титаны объединились с олимпийским чемпионом по теннису (а еще — обладателем 24 титулов на турнирах Большого шлема!) и послом Hublot Новаком Джоковичем и выпустили ультралегкие, прочные и эко-устойчивые часы Big Bang Unico Novak Djokovic (всего 100 экземпляров!).
Чтобы добиться максимальной легкости часов без потери прочности и эластичности, часовщики Hublot разработали композитный материал из 25 ракеток Head и 32 поло Lacoste — тех самых, в которых Джокович побил мировой рекорд, завоевав 24-ый титул чемпиона Большого шлема в 2023 году. Внутрь корпуса и безеля, изготовленных из эпоксидной смолы, встроены тканевые фрагменты поло светло- и темно-синего оттенков и частицы черного углерода, которые создают уникальный камуфляжный рисунок. Big Bang Unico Novak Djokovic стали еще легче, когда традиционное сапфировое стекло заменили на закаленное стекло Gorilla, которое весит в два раза меньше искусственного сапфира.
В основе Big Bang Unico Novak Djokovic — мануфактурный механизм хронографа Unico из алюминия, анодированного в светло-синий или серый цвет для повторения камуфляжного узора на корпусе. Благодаря использованию алюминия инженерам Hublot удалось уменьшить вес механизма на 27%. Каждая модель часов имеет в комплекте четыре ремешка: теннисный напульсник Lacoste, темно-синий ремешок из эластичного материала (с ним часы весят легче теннисного меча!), светло-синий ремешок из ткани Velcro®, оснащенный синей алюминиевой спортивной застежкой, и белый каучуковый ремешок с раскладывающейся застежкой из титана.
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