Как Hublot объединились c художником Такаси Мураками и придумали часы в форме цветка из сапфирового стекла?

В основе новой модели MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow — один из самых знаковых образов из творчества Мураками — улыбающийся цветок. Переосмыслив художественный прием, команда Hublot превратила его в скульптуру, выполненную из сапфирового стекла и украшенную двенадцатью лепестками. Они в свою очередь инкрустированы 444 разноцветными драгоценными камнями (рубинами, сапфирами, аметистами, топазами, цаворитами), образующими эффект радуги. Тот же цветочный мотив продолжается на прозрачном ремешке.