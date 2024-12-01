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Как Hublot объединились c художником Такаси Мураками и придумали часы в форме цветка из сапфирового стекла?

Часовщики Hublot сотрудничают с художником Такаси Мураками с 2021 года, и в этом году увидела свет их последняя совместная работа — MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow (всего 20 экземпляров!), созданные из сапфирового стекла. 

Художник Такаси Мураками в новых часах MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow

Художник Такаси Мураками в новых часах MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow

В основе новой модели MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow — один из самых знаковых образов из творчества Мураками — улыбающийся цветок. Переосмыслив художественный прием, команда Hublot превратила его в скульптуру, выполненную из сапфирового стекла и украшенную двенадцатью лепестками. Они в свою очередь инкрустированы 444 разноцветными драгоценными камнями (рубинами, сапфирами, аметистами, топазами, цаворитами), образующими эффект радуги. Тот же цветочный мотив продолжается на прозрачном ремешке. 

MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow

MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow

MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow

MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow

MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow

MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow

MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow

MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow

В сердце калибра HUB9015 — парящий турбийон, который можно рассмотреть через выпуклое сапфировое стекло, украшенное гравировкой с улыбающимся лицом культового бутона. Калибр с ручным заводом обладает 120-часов запасом хода, а для упрощения подзавода мануфактура Hublot создала специальный подзаряжаемый стилус, который устанавливается на заводную головку и заводит двойной барабан за 100 оборотов.

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