Как Hublot объединились с экс-игроком в крикет Кевином Питерсеном и придумали часы в поддержку носорогов?

Часовые титаны Hublot объединились с защитником природы и послом Hublot (а в прошлом — игроком в крикет) Кевином Питерсеном и выпустили Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI — в поддержку организации по защите носорогов, основателем которой является Питерсен.
Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI уже четвертые часы, созданные в коллаборации с SORAI, часть средств от продажи которых будут направлены на борьбу по сохранению популяции носорогов. 42-миллиметровый корпус модели выполнен из керамики серого оттенка с микроструйной обработкой и полировкой, придуманной для точной передачи уникального цвета кожи носорога. Помимо тканевого ремешка часы имеют дополнительный — из каучука с камуфляжным принтом.
Часы оснащены мануфактурным калибром HUB6020 с ручным заводом и скелетонированным турбийоном с пятидневным запасом хода. Асимметричный циферблат установлен в бочонко-образном корпусе между двумя сапфировыми стеклами. Бонус для коллекционеров: модель Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI выпущена лимитированной серией — всего 30 экземпляров.
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