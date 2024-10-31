18+
  • Мода
  • Часы
  • News
Часы

Как Hublot объединились с экс-игроком в крикет Кевином Питерсеном и придумали часы в поддержку носорогов?

Часовые титаны Hublot объединились с защитником природы и послом Hublot (а в прошлом — игроком в крикет) Кевином Питерсеном и выпустили Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI — в поддержку организации по защите носорогов, основателем которой является Питерсен.

Кевин Питерсен в часах Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI

Кевин Питерсен в часах Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI

Часы Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI

Часы Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI

Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI уже четвертые часы, созданные в коллаборации с SORAI, часть средств от продажи которых будут направлены на борьбу по сохранению популяции носорогов. 42-миллиметровый корпус модели выполнен из керамики серого оттенка с микроструйной обработкой и полировкой, придуманной для точной передачи уникального цвета кожи носорога. Помимо тканевого ремешка часы имеют дополнительный — из каучука с камуфляжным принтом. 

Часы Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI

Часы Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI

Часы Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI

Часы Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI

Часы Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI

Часы Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI

Часы оснащены мануфактурным калибром HUB6020 с ручным заводом и скелетонированным турбийоном с пятидневным запасом хода. Асимметричный циферблат установлен в бочонко-образном корпусе между двумя сапфировыми стеклами. Бонус для коллекционеров: модель Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI выпущена лимитированной серией — всего 30 экземпляров.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: