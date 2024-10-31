Как Hublot объединились с экс-игроком в крикет Кевином Питерсеном и придумали часы в поддержку носорогов?

Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve SORAI уже четвертые часы, созданные в коллаборации с SORAI, часть средств от продажи которых будут направлены на борьбу по сохранению популяции носорогов. 42-миллиметровый корпус модели выполнен из керамики серого оттенка с микроструйной обработкой и полировкой, придуманной для точной передачи уникального цвета кожи носорога. Помимо тканевого ремешка часы имеют дополнительный — из каучука с камуфляжным принтом.