Как шкипер Алан Рура объединился с Hublot и придумал часы из углеродного волокна?

Швейцарские часовщики Hublot с 2022 года сотрудничают с Аланом Рурой — вместе со шкипером участвуют в морских гонках и регатах. Но лишь сейчас показали первую коллаборацию — часы Big Bang Unico Sailing Team, вдохновленные яхтенным спортом.
Черно-желтая палитра часов, зарифмованная с цветами яхты Руры, отсылает к дизайну первой модели Hublot Classic Original 1980-х годов (визитной карточке бренда). Для большей надежности мастера изготовили ремешок из легкого и крепкого полированного углеродного волокна со сверхпрочным полиуретановым покрытием, поверхность которого напоминает парусину. Кроме того, часы Big Bang Unico Sailing Team украшены надписью Hublot — точной копией той, что находится на гроте яхты Алана Руры. А для фиксации хронометра на запястье была специально разработана раскладывающаяся застежка из черной керамики.
В сердце часов находится мануфактурный калибр Unico последнего поколения — хронограф HUB1280 с автоматическим подзаводом и трехдневным запасом хода. На отметке «6 часов» дизайнеры расположили особую деталь — эмблематичное кольцо, напоминающее лебедки, которые Рура использует для разворачивания и натяжения парусов.
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