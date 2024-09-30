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Часы

Как шкипер Алан Рура объединился с Hublot и придумал часы из углеродного волокна?

Швейцарские часовщики Hublot с 2022 года сотрудничают с Аланом Рурой — вместе со шкипером участвуют в морских гонках и регатах. Но лишь сейчас показали первую коллаборацию — часы Big Bang Unico Sailing Team, вдохновленные яхтенным спортом.

Алан Рура в часах Big Bang Unico Sailing Team

Алан Рура в часах Big Bang Unico Sailing Team

Часы Big Bang Unico Sailing Team

Часы Big Bang Unico Sailing Team

Черно-желтая палитра часов, зарифмованная с цветами яхты Руры, отсылает к дизайну первой модели Hublot Classic Original 1980-х годов (визитной карточке бренда). Для большей надежности мастера изготовили ремешок из легкого и крепкого полированного углеродного волокна со сверхпрочным полиуретановым покрытием, поверхность которого напоминает парусину. Кроме того, часы Big Bang Unico Sailing Team украшены надписью Hublot — точной копией той, что находится на гроте яхты Алана Руры. А для фиксации хронометра на запястье была специально разработана раскладывающаяся застежка из черной керамики.

Часы Big Bang Unico Sailing Team

Часы Big Bang Unico Sailing Team

Часы Big Bang Unico Sailing Team

Часы Big Bang Unico Sailing Team

Часы Big Bang Unico Sailing Team

Часы Big Bang Unico Sailing Team

Часы Big Bang Unico Sailing Team

Часы Big Bang Unico Sailing Team

В сердце часов находится мануфактурный калибр Unico последнего поколения — хронограф HUB1280 с автоматическим подзаводом и трехдневным запасом хода. На отметке «6 часов» дизайнеры расположили особую деталь — эмблематичное кольцо, напоминающее лебедки, которые Рура использует для разворачивания и натяжения парусов. 

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