Как шкипер Алан Рура объединился с Hublot и придумал часы из углеродного волокна?

Черно-желтая палитра часов, зарифмованная с цветами яхты Руры, отсылает к дизайну первой модели Hublot Classic Original 1980-х годов (визитной карточке бренда). Для большей надежности мастера изготовили ремешок из легкого и крепкого полированного углеродного волокна со сверхпрочным полиуретановым покрытием, поверхность которого напоминает парусину. Кроме того, часы Big Bang Unico Sailing Team украшены надписью Hublot — точной копией той, что находится на гроте яхты Алана Руры. А для фиксации хронометра на запястье была специально разработана раскладывающаяся застежка из черной керамики.