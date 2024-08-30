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Часы Hublot MP-10 — победитель премии Red Dot Design Award

Инновационные MP-10 Tourbillon Weight Energy System часового гиганта Hublot стала победителем премии  Red Dot Design Award, присуждаемой за достижения в области дизайна. Разбираемся, что в них особенного. 

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Впервые Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System были представлены в рамках LVMH Watch Week 2024 и моментально привлекли внимание отсутствием циферблата, стрелок и ротора. Вместо них используется цилиндрические указатели времени, круговой индикатор запаса хода, наклонный турбийон из монолитного алюминия (технология заслужила патентную заявку!) и два линейных ротора для автоматического подзавода механизма. При этом футуристичный и непривычный дизайн не мешает их основной функции — узнать время можно по четырем непрерывно вращающимся индикаторам — от указателя часов и минут в верхней части до указателя секунд в нижней. 

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot MP-10 оснащены мануфактурным скелетонизированным механизмом HUB9013 с автоматическим заводом, запасом хода около 48 часов, титановым корпусом и сапфировым стеклом, из-под которого виден часовой механизм — так сердце часов становится и их лицом. На исследования и разработку модели ушло более пяти лет. И бонус для коллекционеров: тираж составляет всего 50 экземпляров. 

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

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