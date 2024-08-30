Часы Hublot MP-10 — победитель премии Red Dot Design Award

Впервые Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System были представлены в рамках LVMH Watch Week 2024 и моментально привлекли внимание отсутствием циферблата, стрелок и ротора. Вместо них используется цилиндрические указатели времени, круговой индикатор запаса хода, наклонный турбийон из монолитного алюминия (технология заслужила патентную заявку!) и два линейных ротора для автоматического подзавода механизма. При этом футуристичный и непривычный дизайн не мешает их основной функции — узнать время можно по четырем непрерывно вращающимся индикаторам — от указателя часов и минут в верхней части до указателя секунд в нижней.