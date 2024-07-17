Как устроены новые Classic Fusion Essential Grey от Hublot?

Долгожданная премьера в часовом мире: Hublot пополнили эксклюзивную коллекцию часов в винтажном сером оттенке Essential Grey легендарной моделью Classic Fusion (сразу в двух вариантах размера корпуса). Напомним, что часовые дропы Essential Grey случаются только один раз в год и больше не повторяются (приобрести модели можно только онлайн).