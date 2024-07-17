Как устроены новые Classic Fusion Essential Grey от Hublot?

Долгожданная премьера в часовом мире: Hublot пополнили эксклюзивную коллекцию часов в винтажном сером оттенке Essential Grey легендарной моделью Classic Fusion (сразу в двух вариантах размера корпуса). Напомним, что часовые дропы Essential Grey случаются только один раз в год и больше не повторяются (приобрести модели можно только онлайн).
Классическая модель Classic Fusion, выполненная в винтажном сером цвете, стала третьей по счету в эксклюзивной серии Essential Grey. В коллекцию вошли два варианта узнаваемого силуэта (с корпусом диаметром 42 мм и 45 мм) из стопроцентного титана с сатинированным безелем с крепежными винтами в виде фирменной буквы «Н», каучуковым ремешком с плетеным узором и циферблатом с лучеобразной гравировкой.
Внутри каждой модели — калибр, адаптированный к индивидуальному размеру корпуса для обеспечения гармонии форм и функций. Однако различие размеров «сердца» часов никак не влияет на качество механизма — оба варианта имеют гарантированный запас хода на 42 часа.
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