Карманные часы 2.0: футуристичная коллаборация Hublot и художника Дэниэла Аршама

Часовые титаны Hublot объединились с современным художником Дэниэлом Аршамом (автором тех самых полуразрушенных плюшевых мишек и пострадавших от коррозии автомобилей в рекламной кампании Dior SS’20) и придумали революционные ARSHAM DROPLET. Излюбленная тема художника — триада прошлого, настоящего и будущего — отразилась в переосмыслении классических карманных часов. Традиционный аксессуар, существующий еще с XVII века, превратился в футуристический артефакт с ажурным корпусом из титана с каплевидными кристаллами из сапфирового стекла. На боковых выступах, изготовленных из каучука в уникальном оттенке Arsham Green, можно разглядеть фирменную монограмму Аршама — сцепленные «А».