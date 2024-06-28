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Карманные часы 2.0: футуристичная коллаборация Hublot и художника Дэниэла Аршама

В лондонской галерее Tate Modern прошла презентация фьюжн-творения часовщиков Hublot и художника Дэниэла Аршама. Вот все, что нужно знать, о карманных часах нового поколения ARSHAM DROPLET.

Часовые титаны Hublot объединились с современным художником Дэниэлом Аршамом (автором тех самых полуразрушенных плюшевых мишек и пострадавших от коррозии автомобилей в рекламной кампании Dior SS’20) и придумали революционные ARSHAM DROPLET. Излюбленная тема художника — триада прошлого, настоящего и будущего — отразилась в переосмыслении классических карманных часов. Традиционный аксессуар, существующий еще с XVII века, превратился в футуристический артефакт с ажурным корпусом из титана с каплевидными кристаллами из сапфирового стекла. На боковых выступах, изготовленных из каучука в уникальном оттенке Arsham Green, можно разглядеть фирменную монограмму Аршама — сцепленные «А».

В сердце ARSHAM DROPLET бьется культовый мануфактурный механизм Hublot, калибр Meca-10 с 10-дневным запасом хода. Дополненные титановой цепочкой, часы живут сразу в трех измерениях: ювелирном — как подвеска, часовом — как карманный аксессуар, интерьерном — как настольная скульптура (на зависть гостям!). Бонус для коллекционеров: модель существует в количестве всего 99 экземпляров. 

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