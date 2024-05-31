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Как тату-авангардист Максим Плесчиа-Буши объединился с Hublot и придумал часы из сапфирового стекла?

Швейцарские часовщики Hublot уже 8 лет сотрудничают с художником, дизайнером и владельцем тату-салонов Sang Bleu («Голубая кровь») Максимом Плесчиа-Буши, но впервые вместе показали часы (выпущено всего 100 экземпляров!), созданные из сапфирового стекла.

Архивы пресс-служб
Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu

Сапфировый корпус-бочонок Hublot Spirit of Big Bang декорирован шестиугольниками, ромбами и треугольниками, объединенными в сложносочиненную абстракцию в духе тату-эскизов Плесчиа-Буши. Благодаря трехмерной обработке прочность сапфирового стекла (и его устойчивость к царапинам) сопоставима с показателями алмазов. 

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu

Помимо корпуса, из сапфира выполнены циферблат и безель Hublot — непрозрачными остались только заводная головка, кнопки, винты корпуса, шесть Н-образных винтов безеля и раскладывающаяся титановая застежка. Плюс модель снабжена автоматическим скелетонизированным хронографом с запасом хода на 50 часов и осциллирующим грузом, художественно переизобретенным в стилистике Sang Bleu.

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