Как тату-авангардист Максим Плесчиа-Буши объединился с Hublot и придумал часы из сапфирового стекла?

Помимо корпуса, из сапфира выполнены циферблат и безель Hublot — непрозрачными остались только заводная головка, кнопки, винты корпуса, шесть Н-образных винтов безеля и раскладывающаяся титановая застежка. Плюс модель снабжена автоматическим скелетонизированным хронографом с запасом хода на 50 часов и осциллирующим грузом, художественно переизобретенным в стилистике Sang Bleu.