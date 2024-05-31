Как тату-авангардист Максим Плесчиа-Буши объединился с Hublot и придумал часы из сапфирового стекла?

Швейцарские часовщики Hublot уже 8 лет сотрудничают с художником, дизайнером и владельцем тату-салонов Sang Bleu («Голубая кровь») Максимом Плесчиа-Буши, но впервые вместе показали часы (выпущено всего 100 экземпляров!), созданные из сапфирового стекла.
Сапфировый корпус-бочонок Hublot Spirit of Big Bang декорирован шестиугольниками, ромбами и треугольниками, объединенными в сложносочиненную абстракцию в духе тату-эскизов Плесчиа-Буши. Благодаря трехмерной обработке прочность сапфирового стекла (и его устойчивость к царапинам) сопоставима с показателями алмазов.
Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Часы Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu
Помимо корпуса, из сапфира выполнены циферблат и безель Hublot — непрозрачными остались только заводная головка, кнопки, винты корпуса, шесть Н-образных винтов безеля и раскладывающаяся титановая застежка. Плюс модель снабжена автоматическим скелетонизированным хронографом с запасом хода на 50 часов и осциллирующим грузом, художественно переизобретенным в стилистике Sang Bleu.
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