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Часы

Сказка о найденном времени: выбрали самые необычные часы мая

Лучшие комбинации Perrelet (двойной флеш-рояль!), долгие турниры в «Череп и кости» от Bell & Ross и ажурные стрелки-мечи Chopard — этой весной часовщики нам подыгрывают!

Chopard

Часы Chopard Imperiale, цена по запросу
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Часы Chopard Imperiale, цена по запросу

Арабеска с монарших ложементов, ажурные стрелки-мечи, заводная головка в форме цветка лотоса, корпус из розового золота и бриллиант весом почти в 3 карата — все поставлено на кон этих Chopard Imperiale. Малахитовое сукно их игрального стола лежит поверх мануфактурного калибра с 65-часовым (прорыв для тонкого механизма!) запасом хода.

Mercury

Часы Laughing Skull, Bell & Ross, Mercury, 1 703 000 руб.
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Часы Laughing Skull, Bell & Ross, Mercury, 1 703 000 руб.

Bell & Ross BR 01 Laughing Skull зазывает сыграть в «Череп и кости». Во время завода нижняя челюсть чеканного черепа дрожит в приступе беззвучного смеха, а пиратские сабли, они же стрелки, светятся в квадратной рамке 46-миллиметрового корпуса из стали с микрозернением.

Hublot

Часы Hublot Big Bang Unico Green, цена по запросу
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Часы Hublot Big Bang Unico Green, цена по запросу

Сотня часов Hublot Big Bang Unico Green в 42-миллиметровых корпусах из новейшего материала SAXEM (такого же крепкого, как сапфир, но способного впитать более яркий цвет) открывает все карты — у черного механизма флайбек-хронографа Unico 2 видны и диск даты, и колонное колесо на метке «6 часов».

AllTime

Швейцарские механические наручные часы Perrelet, AllTime, 789 200 руб.
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Швейцарские механические наручные часы Perrelet, AllTime, 789 200 руб.

Вся серия из 99 экземпляров карбонового трехстрелочника Perrelet Turbine Poker Royal Flush заряжена на удачу: под дюжиной прочных лопастей из черного анодированного алюминия, которые вращаются при каждом движении руки, скрыты двойной флеш-рояль и пара семерок. Время сдачи — 42 часа.

Текст: Алла Шарандина

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Материал из номера:
Май

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