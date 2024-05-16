Сказка о найденном времени: выбрали самые необычные часы мая

Арабеска с монарших ложементов, ажурные стрелки-мечи, заводная головка в форме цветка лотоса, корпус из розового золота и бриллиант весом почти в 3 карата — все поставлено на кон этих Chopard Imperiale. Малахитовое сукно их игрального стола лежит поверх мануфактурного калибра с 65-часовым (прорыв для тонкого механизма!) запасом хода.