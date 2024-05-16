Сказка о найденном времени: выбрали самые необычные часы мая

Лучшие комбинации Perrelet (двойной флеш-рояль!), долгие турниры в «Череп и кости» от Bell & Ross и ажурные стрелки-мечи Chopard — этой весной часовщики нам подыгрывают!
Chopard
Арабеска с монарших ложементов, ажурные стрелки-мечи, заводная головка в форме цветка лотоса, корпус из розового золота и бриллиант весом почти в 3 карата — все поставлено на кон этих Chopard Imperiale. Малахитовое сукно их игрального стола лежит поверх мануфактурного калибра с 65-часовым (прорыв для тонкого механизма!) запасом хода.
Mercury
Bell & Ross BR 01 Laughing Skull зазывает сыграть в «Череп и кости». Во время завода нижняя челюсть чеканного черепа дрожит в приступе беззвучного смеха, а пиратские сабли, они же стрелки, светятся в квадратной рамке 46-миллиметрового корпуса из стали с микрозернением.
Hublot
Сотня часов Hublot Big Bang Unico Green в 42-миллиметровых корпусах из новейшего материала SAXEM (такого же крепкого, как сапфир, но способного впитать более яркий цвет) открывает все карты — у черного механизма флайбек-хронографа Unico 2 видны и диск даты, и колонное колесо на метке «6 часов».
AllTime
Вся серия из 99 экземпляров карбонового трехстрелочника Perrelet Turbine Poker Royal Flush заряжена на удачу: под дюжиной прочных лопастей из черного анодированного алюминия, которые вращаются при каждом движении руки, скрыты двойной флеш-рояль и пара семерок. Время сдачи — 42 часа.
Текст: Алла Шарандина
Комментарии (0)