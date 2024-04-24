Заводной апельсин: как устроены часы Hublot Big Bang Unico Orange?

Оранжевый дополнил палитру Hublot Big Bang Unico из синего, красного, желтого и базовых черно-белых оттенков. В однородном цвете апельсина выполнен не только культовый корпус Big Bang, но и счетчики, стрелки и каучуковый One-Click ремешок. Сам корпус, устойчивый к ударам и царапинам, декорирован при помощи зеркальной полировки в комбо с сатинированием.