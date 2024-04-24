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Заводной апельсин: как устроены часы Hublot Big Bang Unico Orange?

Важный хайлайт с цеховой гранд-выставки Watch & Wonders: ньонские часовщики расширили колористический спектр фирменных Hublot Big Bang Unico, впервые придумав хронограф из ярко-оранжевой керамики.

Часы Hublot Big Bang Unico Orange Ceramic
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Big Bang Unico Orange Ceramic

Часы Hublot Big Bang Unico
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Big Bang Unico

Часы Hublot Big Bang Unico
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Big Bang Unico

Оранжевый дополнил палитру Hublot Big Bang Unico из синего, красного, желтого и базовых черно-белых оттенков. В однородном цвете апельсина выполнен не только культовый корпус Big Bang, но и счетчики, стрелки и каучуковый One-Click ремешок. Сам корпус, устойчивый к ударам и царапинам, декорирован при помощи зеркальной полировки в комбо с сатинированием.

Часы Hublot Big Bang Unico Orange Ceramic
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Big Bang Unico Orange Ceramic

Часы Hublot Big Bang Unico Orange Ceramic
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Big Bang Unico Orange Ceramic

Часы Hublot Big Bang Unico Orange Ceramic
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Big Bang Unico Orange Ceramic

Часы Hublot Big Bang Unico Orange Ceramic
Архивы пресс-служб

Часы Hublot Big Bang Unico Orange Ceramic

Основа скелетонизированной архитектуры лимитированного хронографа-апельсина (выпущено всего 250 экземпляров!) — механизм Unico, оснащенный автоматическим подзаводом, flyback-функцией и трехдневным запасом хода. Плюс 42-миллиметровый корпус украшен шестью винтами на безеле и титановыми выступами, повторяющими бренд-силуэт буквы H.

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