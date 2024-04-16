Наклонный турбийон, таитянский перламутр и орлиные перышки: лучшие часы апреля

Ни циферблата, ни стрелок, ни ротора — новые Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System взламывают часовую систему с помощью авангардной инженерии. Удивительно, но факт: цилиндрические датчики времени и круговой индикатор запаса хода не усложняют считывание показаний. А наклонный турбийон из монолитного алюминия и два линейных ротора для автоматического подзавода делают все 50 экземпляров этих часов коллекционной находкой.