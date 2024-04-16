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Наклонный турбийон, таитянский перламутр и орлиные перышки: лучшие часы апреля

Весенние брачные игры часов: спокойная красота vs альфа-позерство! Взламываем часовую систему с авангардными Hublot MP-10 (без циферблата и стрелок!), наблюдаем за перламутровыми переливами кавер-модели Chopard St. Moritz и раздаем голливудскую классику с трехстрелочником Liu Jo.

Chopard

Часы Chopard Alpine Eagle, 6 838 000 руб.
Архивы пресс-служб

Часы Chopard Alpine Eagle, 6 838 000 руб.

Встречаем кавер на модель St. Moritz 1980 года — первые часы, созданные сегодняшним сопрезидентом Дома Chopard Карлом-Фридрихом Шойфеле. В розовое золото запаяна вечная красота: циферблат из таитянского перламутра, ободок и браслет с бриллиантами, стрелки — орлиное перо, гравированная розой ветров заводная головка и мануфактурный калибр с 42-часовым запасом хода.

Hublot

Часы Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System
Архивы пресс-служб

Часы Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Ни циферблата, ни стрелок, ни ротора — новые Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System взламывают часовую систему с помощью авангардной инженерии. Удивительно, но факт: цилиндрические датчики времени и круговой индикатор запаса хода не усложняют считывание показаний. А наклонный турбийон из монолитного алюминия и два линейных ротора для автоматического подзавода делают все 50 экземпляров этих часов коллекционной находкой.

Liu Jo

Часы Liu Jo, 16 750 руб.
Архивы пресс-служб

Часы Liu Jo, 16 750 руб.

Женские часы Liu Jo из стали с покрытием — классика из палаты мер и весов. Трехстрелочник диаметром корпуса 30 миллиметров с оторочкой кристаллов по безелю мог бы сняться в любом кино «золотого века» Голливуда, но будет как родной и на фестах «Севкабеля».

Текст: Алла Шарандина

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