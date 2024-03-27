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Часы

Как Depeche Mode вместе с Hublot придумали главный часовой мастхэв месяца?

Главная часовая арт + фэшн новинка марта — готик-футуристичные Hublot Spirit of Big Bang, придуманные швейцарскими часовщиками вместе с легендами синти-попа Depeche Mode (и в честь их 15-ого студийного альбома Memento Mori!). 

Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode
Архивы пресс-служб

Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode

Дейв Гаан и Мартин Гор в часах Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode
Архивы пресс-служб

Дейв Гаан и Мартин Гор в часах Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode

Hublot и Depeche Mode вместе уже 14 лет — в трудах и в благотворительных инициативах по сохранению окружающей среды. На этот раз часовщики поддержали мировой тур поп-рок дуэта в честь альбома Memento Mori (вырученные на гранд-гастролях средства музыканты направили эко-защитному фонду Conservation Collective), а также сочинили музыкально-часовую новинку Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode.

Арт-символ новой пластинки музыкального дуэта Дейва Гаана и Мартина Гора — дарк-череп с песочными часами — запечатлен на циферблате Hublot в границах фирменного бочкообразного корпуса Spirit of Big Bang. Часовые метки превращены в пирамидальные рок-шипы (хардкорный узор повторяется на черном керамическом безеле!), а на шестичасовой отметке зашифрованы инициалы DM. Технологическая суперсила механизма — автоподзавод и 50-часовой запас хода.

Мартин Гор и Дейв Гаан в часах Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode
Архивы пресс-служб

Мартин Гор и Дейв Гаан в часах Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode

Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode
Архивы пресс-служб

Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode

Мартин Гор в часах Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode
Архивы пресс-служб

Мартин Гор в часах Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode

Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode
Архивы пресс-служб

Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode

Мартин Гор в часах Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode
Архивы пресс-служб

Мартин Гор в часах Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode

У часового ремешка две фэшн-ипостаси: хардкорная версия — из каучука, дополненная раскладной застежкой из черного титана, и эко-устойчивая, полностью выполненная из переработанных материалов (в духе благотворительных инициатив Гаана и Гора). Плюс каждые часы из лимитированной коллекционной сотни упакованы в коробку с виниловым синглом Depeche Mode «Waving Tongue», созданным при помощи переработанного ПВХ и экологически чистой энергии.

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