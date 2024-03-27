Как Depeche Mode вместе с Hublot придумали главный часовой мастхэв месяца?

Hublot и Depeche Mode вместе уже 14 лет — в трудах и в благотворительных инициативах по сохранению окружающей среды. На этот раз часовщики поддержали мировой тур поп-рок дуэта в честь альбома Memento Mori (вырученные на гранд-гастролях средства музыканты направили эко-защитному фонду Conservation Collective), а также сочинили музыкально-часовую новинку Hublot Spirit of Big Bang Depeche Mode.

Арт-символ новой пластинки музыкального дуэта Дейва Гаана и Мартина Гора — дарк-череп с песочными часами — запечатлен на циферблате Hublot в границах фирменного бочкообразного корпуса Spirit of Big Bang. Часовые метки превращены в пирамидальные рок-шипы (хардкорный узор повторяется на черном керамическом безеле!), а на шестичасовой отметке зашифрованы инициалы DM. Технологическая суперсила механизма — автоподзавод и 50-часовой запас хода.