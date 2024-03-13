Среди винтажных хронографов-панд (черные счетчики на белом циферблате) завелась особь родственного вида: Cuervo y Sobrinos выпустили часы Historiador Cronógrafo 1946 в табачно-лососевых оттенках. Получилась красная панда — будто припыленный и выцветший на солнце оммаж модели, выпущенной 78 лет назад в Гаване. Моделей с тахиметрической шкалой и механизмом с автоподзаводом на свете меньше, чем настоящих красных панд в зоопарках.