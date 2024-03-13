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Часы

Выбрали главные flowercore-часы марта, которые доказывают — весна уже с нами

Весенняя романтика от часовщиков: пионы, панды и звезды сверхограниченным тиражом. Chopard собрали букет пионов на циферблате, а Cuervo y Sobrinos ностальгируют по отпуску на Кубе.

Bell & Ross

Часы Bell & Ross
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Часы Bell & Ross

На рассветном розовом небе в стальном «иллюминаторе» диаметром 39 миллиметров складываются в созвездие Орла семь бриллиантов. Женские часы BR S Diamond Eagle от увлеченных авиацией швейцарцев Bell & Ross тоже изображают звезды лишь как ночные ориентиры для пилота — но делают это со всей нежностью. 

Chopard

Часы Chopard
Архивы пресс-служб

Часы Chopard

У Chopard сезон пионов длится круглый год с 2014-го, когда цветочный мотив начал украшать ограниченную серию высокого часового искусства L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony. Для каждой из восьми новых моделей мастер Chopard около недели вручную собирал букет пионов в технике горячей эмали (за образец взяли карманные часы XVII века из музея Chopard L.U.CEUM во Флерье).

Hublot

Часы Hublot
Архивы пресс-служб

Часы Hublot

Семилетие сотрудничества с самым успешным (как минимум, в аукционном значении!) французским скульптором Ришаром Орлински Hublot отмечают запуском 30 экземпляров хронографа Classic Fusion Tourbillon Orlinski Yellow Magic с ручным подзаводом, турбийоном, запасом хода в больше чем четверо суток и похожим на желтый бриллиант или протосолнце 45-миллиметровым корпусом из керамики.

Cuervo y Sobrinos

Часы Cuervo y Sobrinos
Архивы пресс-служб

Часы Cuervo y Sobrinos

Среди винтажных хронографов-панд (черные счетчики на белом циферблате) завелась особь родственного вида: Cuervo y Sobrinos выпустили часы Historiador Cronógrafo 1946 в табачно-лососевых оттенках. Получилась красная панда — будто припыленный и выцветший на солнце оммаж модели, выпущенной 78 лет назад в Гаване. Моделей с тахиметрической шкалой и механизмом с автоподзаводом на свете меньше, чем настоящих красных панд в зоопарках.

Текст: Алла Шарандина

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Материал из номера:
Март

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