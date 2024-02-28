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Без циферблата и стрелок: как устроены новые часы Hublot MP-10?

Новая глава в истории Hublot и часового искусства — авангардные (и функциональные!) Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System из титана и сапфира, разрабатывавшиеся на протяжении пяти лет. 

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System
Архивы пресс-служб

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System
Архивы пресс-служб

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System
Архивы пресс-служб

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Главное — у новых часов Hublot нет циферблата, стрелок и ротора. Вместо них используются цилиндрические указатели времени, круговой индикатор запаса хода, наклонный турбийон из монолитного алюминия (заслужил патентую заявку!) и два линейных ротора для автоматического подзавода механизма.

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System
Архивы пресс-служб

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System
Архивы пресс-служб

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System
Архивы пресс-служб

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System

Hublot MP-10 (выпущено всего 50 экземпляров!) оснащены мануфактурным скелетонизированным механизмом HUB9013 с автоматическим заводом, запасом хода около 48 часов и сапфировым стеклом, под которое спрятан часовой механизм. 

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