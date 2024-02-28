Без циферблата и стрелок: как устроены новые часы Hublot MP-10?

Главное — у новых часов Hublot нет циферблата, стрелок и ротора. Вместо них используются цилиндрические указатели времени, круговой индикатор запаса хода, наклонный турбийон из монолитного алюминия (заслужил патентую заявку!) и два линейных ротора для автоматического подзавода механизма.