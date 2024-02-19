Обратный отсчет: выбрали самые красивые часы февраля

Голубая рубашка и бежевые чинос, классические джинсы и пальто 101801 Мax Mara, мороженое Blue Moon и вафельный стаканчик, небо и песок — разбеленный синий и цвет кэмел встречаются нечасто и по делу, но всегда выглядят как откровение свыше. Микс этих оттенков использовал итальянский часовой бренд с кубинскими корнями. И тоже по существу! Циферблат стальных часов Historiador Nino Farina напоминает о голубом гоночном комбинезоне, в котором Нино Фарина выиграл в 1950 году чемпионат Италии (а потом стал первым победителем «Формулы-1» в истории), светло-коричневый ремешок — о деталях обшивки его Alfa Romeo 158 и водительских перчатках.