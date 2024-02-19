Обратный отсчет: выбрали самые красивые часы февраля

Вы всё усложняете! С респектом эту фразу можем сказать только инженерам, придумавшим часовые премьеры февраля.
Urwerk
Urwerk
Похожие на голову змеи, ручной переключатель скоростей и еще десяток трудноуправляемых вещей сразу, 22 экземпляра часов UR-105 Raging Gold от Urwerk внутри такие же непростые, как снаружи. Под щитом из красного золота с изогнутым узором по мотивам «парижских гвоздей» находится механизм, основанный на принципе блуждающего часа, где индекс бежит по 60-минутной дуге.
Nika
Nika
Умные и игривые одновременно — такое (среди часов) встречается. Скелетон под стеклом циферблата Nika Celebrity позволяет видеть всю сложную начинку японского автоматического механизма, но окрашивает ее в яркий рубиновый цвет.
«Ракета»
«Ракета»
Лимитированная серия часов завода «Ракета» создана для тех, кто путает день с ночью — то есть для подводников (и фрилансеров). 24-часовой мануфактурный механизм с автоподзаводом управляет люминесцентными стрелками, которые кружат по шести секциям циферблата, отмеряя вахты или время кофе-брейка. Безель 500 часов сделан из титановых элементов атомной подлодки К-322 «Кашалот»: металл «Ракете» передал Амурский судостроительный завод.
Hublot
Hublot
Прозрачные со всех сторон, сапфировые, бликующие, цветочные — часы Hublot MP-15 Takashi Murakami с центральным парящим турбийоном (всего полсотни экземпляров!) держат запас хода невообразимые 150 часов. А для еженедельного подзавода обоих барабанов нуждаются только в специальном стилусе, который заряжается через USB.
Cuervo y Sobrinos
Cuervo y Sobrinos
Голубая рубашка и бежевые чинос, классические джинсы и пальто 101801 Мax Mara, мороженое Blue Moon и вафельный стаканчик, небо и песок — разбеленный синий и цвет кэмел встречаются нечасто и по делу, но всегда выглядят как откровение свыше. Микс этих оттенков использовал итальянский часовой бренд с кубинскими корнями. И тоже по существу! Циферблат стальных часов Historiador Nino Farina напоминает о голубом гоночном комбинезоне, в котором Нино Фарина выиграл в 1950 году чемпионат Италии (а потом стал первым победителем «Формулы-1» в истории), светло-коричневый ремешок — о деталях обшивки его Alfa Romeo 158 и водительских перчатках.
Текст: Алла Шарандина
Комментарии (0)