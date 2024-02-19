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Обратный отсчет: выбрали самые красивые часы февраля

Вы всё усложняете! С респектом эту фразу можем сказать только инженерам, придумавшим часовые премьеры февраля.

Urwerk 

Urwerk
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Urwerk

Похожие на голову змеи, ручной переключатель скоростей и еще десяток трудноуправляемых вещей сразу, 22 экземпляра часов UR-105 Raging Gold от Urwerk внутри такие же непростые, как снаружи. Под щитом из красного золота с изогнутым узором по мотивам «парижских гвоздей» находится механизм, основанный на принципе блуждающего часа, где индекс бежит по 60-минутной дуге.

Nika

Nika
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Nika

Умные и игривые одновременно — такое (среди часов) встречается. Скелетон под стеклом циферблата Nika Celebrity позволяет видеть всю сложную начинку японского автоматического механизма, но окрашивает ее в яркий рубиновый цвет.

«Ракета»

«Ракета»
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«Ракета»

Лимитированная серия часов завода «Ракета» создана для тех, кто путает день с ночью — то есть для подводников (и фрилансеров). 24-часовой мануфактурный механизм  с автоподзаводом управляет люминесцентными стрелками, которые кружат по шести секциям циферблата, отмеряя вахты или время кофе-брейка. Безель 500 часов сделан из титановых элементов атомной подлодки К-322 «Кашалот»: металл «Ракете» передал Амурский судостроительный завод.

Hublot

Hublot
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Hublot

Прозрачные со всех сторон, сапфировые, бликующие, цветочные — часы Hublot MP-15 Takashi Murakami с центральным парящим турбийоном (всего полсотни экземпляров!) держат запас хода невообразимые 150 часов. А для еженедельного подзавода обоих барабанов нуждаются только в специальном стилусе, который заряжается через USB.

Cuervo y Sobrinos 

Cuervo y Sobrinos
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Cuervo y Sobrinos

Голубая рубашка и бежевые чинос, классические джинсы и пальто 101801 Мax Mara, мороженое Blue Moon и вафельный стаканчик, небо и песок — разбеленный синий и цвет кэмел встречаются нечасто и по делу, но всегда выглядят как откровение свыше. Микс этих оттенков использовал итальянский часовой бренд с кубинскими корнями. И тоже по существу! Циферблат стальных часов Historiador Nino Farina напоминает о голубом гоночном комбинезоне, в котором Нино Фарина выиграл в 1950 году чемпионат Италии (а потом стал первым победителем «Формулы-1» в истории), светло-коричневый ремешок — о деталях обшивки его Alfa Romeo 158 и водительских перчатках.

Текст: Алла Шарандина

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Материал из номера:
Февраль

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