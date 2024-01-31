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Бумажный орнамент Цзяньчжи и мозаика маркетри: хайлайты часов Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon

В канун китайского Нового года часовщики Hublot объединились с оригами-авангардисткой Чэн Фен Ван и сочинили лимитированную драконовскую новинку Spirit of Big Bang Titanium Dragon из каучука и титана.

Художница Чэн Фен Ван
Архивы пресс-служб

Художница Чэн Фен Ван

Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon
Архивы пресс-служб

Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon

Художница Чэн Фен Ван
Архивы пресс-служб

Художница Чэн Фен Ван

Художница Чэн Фен Ван
Архивы пресс-служб

Художница Чэн Фен Ван

Художница Чэн Фен Ван
Архивы пресс-служб

Художница Чэн Фен Ван

Суперсила художницы Чэн Фен Ван — вырезание из бумаги сложносочиненных узоров и композиций (старинное искусство бумажного орнамента Цзяньчжи). В арт-технике был создан многоуровневый дракон (символ 2024 года!) на циферблате часов Hublot, которые обвивают запястье при помощи каучукового ремешка-чешуи, выполненного в мозаичной технике маркетри.

Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon
Архивы пресс-служб

Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon

Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon
Архивы пресс-служб

Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon

Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon
Архивы пресс-служб

Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon

Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon
Архивы пресс-служб

Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon

Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon
Архивы пресс-служб

Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon

Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon
Архивы пресс-служб

Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon

Помимо мифологического арт + фэшн, часовые мастера сконцентрировались на технологичности модели: каждый из 88 экземпляров наделен титановым водонепроницаемым корпусом-бочонком и автоматическим калибром HUB1710 с запасом хода на 50 часов. 

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