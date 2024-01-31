Бумажный орнамент Цзяньчжи и мозаика маркетри: хайлайты часов Hublot Spirit Of Big Bang Titanium Dragon

Суперсила художницы Чэн Фен Ван — вырезание из бумаги сложносочиненных узоров и композиций (старинное искусство бумажного орнамента Цзяньчжи). В арт-технике был создан многоуровневый дракон (символ 2024 года!) на циферблате часов Hublot, которые обвивают запястье при помощи каучукового ремешка-чешуи, выполненного в мозаичной технике маркетри.