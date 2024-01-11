Драгоценное время: собрали лучшие часы месяца

Море, льды, вечность — мудборд часовщиков на этот январь, сочинивших часы с духом Ост-Индских компаний из индийского палисандра, с изломами Байкала из топазов и аквамаринов и с вечным двигателем из розового золота.
Bell & Ross
Bell & Ross BR01 Instrument de Marine
Авиаторы со стажем из Bell & Ross пригляделись к другой стихии и собрали часы BR01 Instrument de Marine, похожие на судовой прибор XVII века. Дух Ост-Индских компаний передают материалы, из которых сделан титанически крупный 46-миллиметровый корпус, — бронза, титан и индийский палисандр.
Chopard
Chopard Happy Sport Tatiana Navka Edition
Циферблат новых Chopard Happy Sport Tatiana Navka Edition буквально вымощен сапфирами, аквамаринами, топазами и турмалинами в «снежной» — то есть невидимой — закрепке. По этому льду с мелкими пузырьками и изломами (видим Байкал!) скользят при каждом движении руки три бриллианта и конек из белого золота. Даже если этот танец замрет, запаса хода механизма хватит еще на 42 часа.
Patek Philippe
Patek Philippe 5204R
У сложнейшего сплит-хронографа Patek Philippe 5204R в корпусе из розового золота — семь инженерных патентов. Механизм с ручным заводом управляет 30-минутным счетчиком с мгновенным переключением, указателем лунных фаз и вечным календарем. Индикацию дня недели, месяца, цикла високосных лет и времени суток ищем в окошках, даты — с помощью стрелки.
Текст АЛЛА ШАРАНДИНА
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