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Часы

Драгоценное время: собрали лучшие часы месяца

Море, льды, вечность — мудборд часовщиков на этот январь, сочинивших часы с духом Ост-Индских компаний из индийского палисандра, с изломами Байкала из топазов и аквамаринов и с вечным двигателем из розового золота.

Bell & Ross

Bell & Ross BR01 Instrument de Marine
Архивы пресс-служб

Bell & Ross BR01 Instrument de Marine

Авиаторы со стажем из Bell & Ross пригляделись к другой стихии и собрали часы BR01 Instrument de Marine, похожие на судовой прибор XVII века. Дух Ост-Индских компаний передают материалы, из которых сделан титанически крупный 46-миллиметровый корпус, — бронза, титан и индийский палисандр.

Chopard

Chopard Happy Sport Tatiana Navka Edition
Архивы пресс-служб

Chopard Happy Sport Tatiana Navka Edition

Циферблат новых Chopard Happy Sport Tatiana Navka Edition буквально вымощен сапфирами, аквамаринами, топазами и турмалинами в «снежной» — то есть невидимой — закрепке. По этому льду с мелкими пузырьками и изломами (видим Байкал!) скользят при каждом движении руки три бриллианта и конек из белого золота. Даже если этот танец замрет, запаса хода механизма хватит еще на 42 часа.

Patek Philippe

Patek Philippe 5204R
Архивы пресс-служб

Patek Philippe 5204R

У сложнейшего сплит-хронографа Patek Philippe 5204R в корпусе из розового золота — семь инженерных патентов. Механизм с ручным заводом управляет 30-минутным счетчиком с мгновенным переключением, указателем лунных фаз и вечным календарем. Индикацию дня недели, месяца, цикла високосных лет и времени суток ищем в окошках, даты — с помощью стрелки.

Текст АЛЛА ШАРАНДИНА

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Материал из номера:
Январь

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