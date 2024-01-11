Драгоценное время: собрали лучшие часы месяца

Циферблат новых Chopard Happy Sport Tatiana Navka Edition буквально вымощен сапфирами, аквамаринами, топазами и турмалинами в «снежной» — то есть невидимой — закрепке. По этому льду с мелкими пузырьками и изломами (видим Байкал!) скользят при каждом движении руки три бриллианта и конек из белого золота. Даже если этот танец замрет, запаса хода механизма хватит еще на 42 часа.