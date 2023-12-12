Счет на минуты! Выбрали самые эффектные часы декабря

В декабре время бесценно: De Bethune выложили Млечный Путь на циферблате, Chopard рассыпали льдинки-багеты из сапфиров и бриллиантов по корпусу, а Hublot собрали механический улей из титановых сот вокруг турбийона.
De Bethune
Звезды на мерцающем Млечном пути циферблата DB25 Starry Varius из вороненого титана мастера De Bethune фрезеровали лазером и заполнили белым золотом в точном соответствии с астрокартой. А сразу за ними скрыли механизм с космическим запасом хода в четверо суток, прыгающей секундной стрелкой и турбийоном. На весь мир — всего двадцать таких артефактов!
Chopard
Снежная Королева могла бы озадачить Кая на настоящую вечность, отсыпав ему для раскладки по циферблату, корпусу, безелю, ушкам и даже заводной головке часов Chopard Imperiale десятки разноразмерных ледяных «багетов» — синих сапфиров и белых бриллиантов. Но закаленные альпийские ювелиры справились с квестом всего за несколько месяцев.
Hublot
Трехлетний инженерный брейнсторм часовщиков Hublot и британского дизайнера Сэмюэля Росса, который работал с Канье и Вирджилом Абло, а потом удостоился именной выставки в Музее Виктории и Альберта, привел к появлению сложнейшего механического «улья» Big Bang Tourbillon SR_A в пятидесяти экземплярах. Сквозь титановые соты на циферблате можно (и нужно!) рассмотреть работу калибра с турбийоном и 72-часовым запасом хода.
Titoni
Столетний бренд из швейцарского Гренхена делает понятный часовой «олд мани»: маленький, как в золотую эру Голливуда, циферблат (диаметром всего 27 миллиметров), исключительно механика (калибр с автоподзаводом и запасом хода в 40 часов), добропорядочная сталь, благонадежные стрелки baton, люминесценция и хорошая водонепроницаемость. С такими часами девушки Бонда бросаются прямо с фуршета на дипприеме в океан и выныривают у подводной лодки. Есть ощущение, что и апгрейд со снегом эти маленькие часы выдержат, не теряя альпийской невозмутимости.
Текст: АЛЛА ШАРАНДИНА
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