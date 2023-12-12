Счет на минуты! Выбрали самые эффектные часы декабря

Столетний бренд из швейцарского Гренхена делает понятный часовой «олд мани»: маленький, как в золотую эру Голливуда, циферблат (диаметром всего 27 миллиметров), исключительно механика (калибр с автоподзаводом и запасом хода в 40 часов), добропорядочная сталь, благонадежные стрелки baton, люминесценция и хорошая водонепроницаемость. С такими часами девушки Бонда бросаются прямо с фуршета на дипприеме в океан и выныривают у подводной лодки. Есть ощущение, что и апгрейд со снегом эти маленькие часы выдержат, не теряя альпийской невозмутимости.