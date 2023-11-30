Цветочные сапфиры и парящие турбийоны: секретные ингредиенты часов Hublot MP-15

Между тем в полупрозрачном корпусе из сапфира спрятаны не только высокохудожественные оммажи, но и функциональные премудрости: от стилуса с возможностью подзарядки от USB до стрелок с люминесцентным покрытием SuperLuminova (упрощают изучение арт-альбомов в темную-темную ночь).