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Цветочные сапфиры и парящие турбийоны: секретные ингредиенты часов Hublot MP-15

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В новой модели MP-15 часовщики Hublot объединили инновационные технологии с flowercore-психоделией - при помощи картин японского авангард-визионера Такаси Мураками.

Художник Такаси Мураками и Hublot MP-15
Архивы пресс-служб

Художник Такаси Мураками и Hublot MP-15

Художник Такаси Мураками и Hublot MP-15
Архивы пресс-служб

Художник Такаси Мураками и Hublot MP-15

В главной роли лимитированной (всего 50 экземпляров!) версии MP-15 - парящий турбийон с запасом хода на 150 часов, обрамленный цветком с дюжиной сапфировых лепестков. Плюс в часовом корпусе можно разглядеть два мерцающих глаза и кидкорную улыбку - прямиком с "Цветочного шара" Такаси Мураками.

Hublot MP-15

Hublot MP-15

Hublot MP-15

Hublot MP-15

Hublot MP-15

Hublot MP-15

Hublot MP-15

Hublot MP-15

Hublot MP-15

Hublot MP-15

Hublot MP-15

Hublot MP-15

Между тем в полупрозрачном корпусе из сапфира спрятаны не только высокохудожественные оммажи, но и функциональные премудрости: от стилуса с возможностью подзарядки от USB до стрелок с люминесцентным покрытием SuperLuminova (упрощают изучение арт-альбомов в темную-темную ночь).

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