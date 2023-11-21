Hublot, Tudor, Chopard: собрали топ-3 часов ноября

200 экземпляров смарт-часов Hublot Big Bang e Gen3 UEFA Champions League настроены на большую игру: на экране в рамке из синей керамики можно будет отслеживать подачи, голы, желтые и красные карточки в режиме реального времени, а потом прокрутить (с помощью заводной головки, да!) самые острые моменты еще раз. Кроме вайфая и GPS, в часы встроен пульсометр — маст-хэв-опция для просмотра финала.