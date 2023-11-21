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Часы

Hublot, Tudor, Chopard: собрали топ-3 часов ноября

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Кобальтовая керамика, флерийская гравировка и корпус из запатентованного серебра в ассортименте.

Hublot

Hublot Big Bang e Gen3 UEFA Champions League
Архивы пресс-служб

Hublot Big Bang e Gen3 UEFA Champions League

200 экземпляров смарт-часов Hublot Big Bang e Gen3 UEFA Champions League настроены на большую игру: на экране в рамке из синей керамики можно будет отслеживать подачи, голы, желтые и красные карточки в режиме реального времени, а потом прокрутить (с помощью заводной головки, да!) самые острые моменты еще раз. Кроме вайфая и GPS, в часы встроен пульсометр — маст-хэв-опция для просмотра финала.

Chopard

Chopard LUC XP Esprit De Fleurier Peony
Архивы пресс-служб

Chopard LUC XP Esprit De Fleurier Peony

Осень — время рукоделия, решили на мануфактуре Chopard и украсили золотые мосты механизма L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony флерийской гравировкой (две недели работы мастера на каждые из восьми часов ограниченной серии!), а циферблат из горячей эмали — бумажным кружевом в традиционной для альпийского округа Ривьера-Пеи-д’Эно технике декупажа.

Tudor

Tudor Black Bay Fifty-Eight 925
Архивы пресс-служб

Tudor Black Bay Fifty-Eight 925

39-миллиметровый корпус и застежка браслета новых Tudor Black Bay Fifty-Eight 925 отлиты из серебра. Причем не обычного стерлингового, а запатентованного швейцарской компанией: несмотря на стандартную пробу, сплав содержит секретные лигатуры, которые придают ему твердости и способности меньше окисляться.

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