18+
  • Мода
  • Часы
  • News
Часы

Хронограф, футбол и королевский лев: из чего состоят новые часы Hublot

Поделиться:

Часовщики Hublot продолжают чествовать английское футбольное наследие — в титановом корпусе, сапфировом стекле и матовом циферблате лимитированных хронографов фиолетового оттенка (тираж всего 100 моделей!).

Архивы пресс-служб

Hublot Classic Fusion Chronograph Premier League

Лиловый отлив — цвет соревнований Английской Премьер-лиги, в котором Hublot исполнил циферблат и каучуковый ремешок памятной модели Classic Fusion Chronograph Premier League (на правах официального хронометриста чемпионата с 2020 года). Плюс секундное поле часов (вместе с сапфировым стеклом задней крышки корпуса) украшено эмблемой турнира — коронованным львом. 

Архивы пресс-служб

Hublot Classic Fusion Chronograph Premier League

Архивы пресс-служб

Hublot Classic Fusion Chronograph Premier League

Архивы пресс-служб

Hublot Classic Fusion Chronograph Premier League

Архивы пресс-служб

Hublot Classic Fusion Chronograph Premier League

Для финального (и победного) спортшика поверхность титанового корпуса диаметром 42 мм сочетает в себе линейное сатинирование и полировку. Помимо основного корпуса Hublot, тот же титан встречается на застежке часов — для железобетонной фиксации модели на запястье (ради безоговорочной победы на стадионе). 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: