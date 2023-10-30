Хронограф, футбол и королевский лев: из чего состоят новые часы Hublot

Часовщики Hublot продолжают чествовать английское футбольное наследие — в титановом корпусе, сапфировом стекле и матовом циферблате лимитированных хронографов фиолетового оттенка (тираж всего 100 моделей!).
Hublot Classic Fusion Chronograph Premier League
Лиловый отлив — цвет соревнований Английской Премьер-лиги, в котором Hublot исполнил циферблат и каучуковый ремешок памятной модели Classic Fusion Chronograph Premier League (на правах официального хронометриста чемпионата с 2020 года). Плюс секундное поле часов (вместе с сапфировым стеклом задней крышки корпуса) украшено эмблемой турнира — коронованным львом.
Для финального (и победного) спортшика поверхность титанового корпуса диаметром 42 мм сочетает в себе линейное сатинирование и полировку. Помимо основного корпуса Hublot, тот же титан встречается на застежке часов — для железобетонной фиксации модели на запястье (ради безоговорочной победы на стадионе).
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