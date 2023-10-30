Хронограф, футбол и королевский лев: из чего состоят новые часы Hublot

Для финального (и победного) спортшика поверхность титанового корпуса диаметром 42 мм сочетает в себе линейное сатинирование и полировку. Помимо основного корпуса Hublot, тот же титан встречается на застежке часов — для железобетонной фиксации модели на запястье (ради безоговорочной победы на стадионе).