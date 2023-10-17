В поисках времени: нашли самые красивые часы октября

Часовщики ушли в кутюр и дают вышивку золотом с кружевной закрепкой — вот самые высокохудожественные модели месяца.
Hublot
Hublot Spirit of Big Bang Essential Grey
Сверхлимитированный хронограф (всего 100 экземпляров и только на онлайн-площадке!) Hublot Spirit of Big Bang Essential Grey полностью сделан из монохромного титана — идеальных оттенков серого добились с помощью пескоструйной обработки и шлифовки металла.
Chopard
Chopard Imperiale Joaillerie
Какой канителью заняты на мануфактуре Chopard! Не шутим: на перламутровом циферблате новых Imperiale Joaillerie мастера вышили четырехлистник золотыми (22 карата) нитями тоньше человеческого волоса — то есть собственно канителью.
Patek Philippe
Chopard Imperiale Joaillerie
Трехстрелочник Patek Philippe Twenty~4 Automatic — адепт стиля «олд мани»: на его циферблате едва заметно перекрестье матовых линий, похожих на плетение дикого шелка, а полированный вручную ободок из розового золота прострочен двумя рядами бриллиантов в «кружевной» инкрустации.
HUAWEI WATCH GT 4
С белоснежным циферблатом HUAWEI WATCH GT 4 держим руку на пульсе своего здоровья: трехстрелочник анализирует аритмию на основе фотоплетизмограммы (ФПГ), следит за менструальным циклом и контролирует дыхание во время сна (во спокойствие Оле-Лукойе).
Комментарии (0)