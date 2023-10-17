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Часы

В поисках времени: нашли самые красивые часы октября

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Часовщики ушли в кутюр и дают вышивку золотом с кружевной закрепкой — вот самые высокохудожественные модели месяца. 

Hublot 

Архивы пресс-служб

Hublot Spirit of Big Bang Essential Grey

Сверхлимитированный хронограф (всего 100 экземпляров и только на онлайн-площадке!) Hublot Spirit of Big Bang Essential Grey полностью сделан из монохромного титана — идеальных оттенков серого добились с помощью пескоструйной обработки и шлифовки металла.

Chopard

Архивы пресс-служб

Chopard Imperiale Joaillerie

Какой канителью заняты на мануфактуре Chopard! Не шутим: на перламутровом циферблате новых Imperiale Joaillerie мастера вышили четырехлистник золотыми (22 карата) нитями тоньше человеческого волоса — то есть собственно канителью.

 Patek Philippe

Архивы пресс-служб

Chopard Imperiale Joaillerie

Трехстрелочник Patek Philippe Twenty~4 Automatic — адепт стиля «олд мани»: на его циферблате едва заметно перекрестье матовых линий, похожих на плетение дикого шелка, а полированный вручную ободок из розового золота прострочен двумя рядами бриллиантов в «кружевной» инкрустации.

HUAWEI WATCH GT 4

Архивы пресс-служб

С белоснежным циферблатом HUAWEI WATCH GT 4 держим руку на пульсе своего здоровья: трехстрелочник анализирует аритмию на основе фотоплетизмограммы (ФПГ), следит за менструальным циклом и контролирует дыхание во время сна (во спокойствие Оле-Лукойе). 

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Материал из номера:
Октябрь

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