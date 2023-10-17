В поисках времени: нашли самые красивые часы октября

С белоснежным циферблатом HUAWEI WATCH GT 4 держим руку на пульсе своего здоровья: трехстрелочник анализирует аритмию на основе фотоплетизмограммы (ФПГ), следит за менструальным циклом и контролирует дыхание во время сна (во спокойствие Оле-Лукойе).