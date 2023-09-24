Лига чемпионов: часовые достижения Hublot Big Bang

И да, диджитал-мир победил: встроенная операционная система Wear OS 3 напомнит о старте игры и автоматически переведет в «режим матча» — расскажет об игроках встречи и актуальном счете (во славу футбольных гиков). Заодно есть встроенные гироскоп, акселерометр и пульсометр (приходим в себя после проигрыша любимой команды — и не теряем рассудок после долгожданной победы).