Лига чемпионов: часовые достижения Hublot Big Bang

Держим руку на пульсе и следим за решающими голами Лиги чемпионов УЕФА. В помощь — лимитированная серия Big Bang от Hublot в честь главного турнира года (для преданных болельщиков!).
Всего 200 экземпляров, зато как на подбор: с экраном из сапфирового стекла, водонепроницаемым керамическим корпусом синего оттенка (в мыслях о Зенит-Арене) и каучуковым ремешком на подкладке — выдержат любое эмоциональное напряжение на поле и трибунах.
И да, диджитал-мир победил: встроенная операционная система Wear OS 3 напомнит о старте игры и автоматически переведет в «режим матча» — расскажет об игроках встречи и актуальном счете (во славу футбольных гиков). Заодно есть встроенные гироскоп, акселерометр и пульсометр (приходим в себя после проигрыша любимой команды — и не теряем рассудок после долгожданной победы).
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