Время в кармане: лучшие часы месяца

Дико крутые часы выпустили на волю (и в магазины AllTime) швейцарцы Norqain. Для серии трехстрелочников Independence Wild One молодые часовщики (бренд появился в 2018-м!) запатентовали собственный композитный карбон Norteq — в шесть раз легче стали, в три с половиной раза легче титана. А еще инженеры компании придумали и разработали противоударную конструкцию корпуса с амортизаторами, готовыми выдержать съезд с Эльбруса на велосипеде или дружеские панчи со львом. Последнее ежедневно практикует натуралист Дин Шнайдер, который основал в ЮАР заповедник для львов и гиен Hakuna Mipaka. Песок оттуда вживлен в корпус 500 часов ограниченной серии, а на циферблате и каучуковом ремне отпечатался узор львиной шерсти.