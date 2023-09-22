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Часы

Время в кармане: лучшие часы месяца

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Сложные часовые натуры делают вид, что они про синее небо, цветы и улыбки, — заодно полируют лепесточный циферблат, изучают законы аэродинамики с часами-авиаторами и считают минуты за счет африканского песка.

Hublot

Архивы пресс-служб

Он такой один — центральный турбийон под смайлом, выгравированным лазером на сапфировом «куполе» Hublot Takashi Murakami Tourbillon Only Watch. Уникальные часы в окладе из 12 лепестков с 444 драгоценными камнями созданы для продажи на аукционе: средства от их реализации пойдут на поиск лечения миодистрофии Дюшенна. У новых Hublot и правда большое сердце! В том числе чисто анатомически: два заводных барабана обеспечивают механизму с ручным подзаводом почти недельный запас хода.

Bell & Ross 

Архивы пресс-служб

Хронографу Bell & Ross BR 05 со скругленным квадратным циферблатом и интегрированным в корпус браслетом не хватает только крыльев для гладкого полета. Кроме выдающейся аэродинамики эти часы-авиаторы могут вписать в резюме многозадачность (30-минутный накопитель и малый секундный счетчик) плюс оптимизм (циферблат цвета экваториального неба с «солнечной» отделкой).

Chopard

Архивы пресс-служб

Двустрелочник Chopard L.U.C XP справедливо полагает, что для часов главное — показывать время и незаметно лежать на запястье. С первой задачей лучше всех справляются покрытые розовым золотом стрелки на минималистичном циферблате. Со второй — ультратонкий корпус и ремешок из натуральной мериносовой шерсти на подшитой вручную подкладке из кожи аллигатора.

AllTime

Архивы пресс-служб

Дико крутые часы выпустили на волю (и в магазины AllTime) швейцарцы Norqain. Для серии трехстрелочников Independence Wild One молодые часовщики (бренд появился в 2018-м!) запатентовали собственный композитный карбон Norteq — в шесть раз легче стали, в три с половиной раза легче титана. А еще инженеры компании придумали и разработали противоударную конструкцию корпуса с амортизаторами, готовыми выдержать съезд с Эльбруса на велосипеде или дружеские панчи со львом. Последнее ежедневно практикует натуралист Дин Шнайдер, который основал в ЮАР заповедник для львов и гиен Hakuna Mipaka. Песок оттуда вживлен в корпус 500 часов ограниченной серии, а на циферблате и каучуковом ремне отпечатался узор львиной шерсти.

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Материал из номера:
Сентябрь

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