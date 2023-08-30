Горы, спорт и лошади: как носить часы Hublot

Часовщики из Hublot дали наглядный мастер-класс, как (и куда) носить модели Big Bang Unico Titanium и Big Bang Unico Ceramic. Место действия — чемпионат по поло в швейцарском Гштааде.
На три дня аэродром Заанена на высоте 1050 м над уровнем моря превратился в поле для игры в поло. Команда Hublot примерила футболки-поло в фирменных лазурных оттенках бренда, а заодно считала минуты до победы в моделях из цехов люксовой мануфактуры.
Любуемся пейзажами и берем на заметку: наручным часам не страшны активные виды спорта и высокогорные районы — смело надеваем на хайкинг или в поход по следам Рериха. В домашней обстановке не отказываемся от хода времени во время тренировок (плюс смело выгадываем момент, чтобы вывести в нокаут соперника).
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