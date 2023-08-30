Горы, спорт и лошади: как носить часы Hublot

Любуемся пейзажами и берем на заметку: наручным часам не страшны активные виды спорта и высокогорные районы — смело надеваем на хайкинг или в поход по следам Рериха. В домашней обстановке не отказываемся от хода времени во время тренировок (плюс смело выгадываем момент, чтобы вывести в нокаут соперника).