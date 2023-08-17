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Часы

Время фокусов: необычные часы августа

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Пузырьки-бриллианты, вечный двигатель и тарелка фрутти ди маре — собрали дивные августовские часы в нашей подборке.

Chopard

Архивы пресс-служб

Анимированный аквариум Chopard Happy Fish при каждом взмахе руки заставляет плавать под сапфировым стеклом пять незакрепленных бриллиантов — такие пузырьки делают рыбу из розового золота очень happy. Да и не только рыбу, честно говоря.

Zenith

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На открытом циферблате стальных Zenith DEFY Skyline Skeleton царит идеальная симметрия, а проглядывающий сквозь него скелетонированный механизм El Primero 3620 SK с люминесцентным родиевым покрытием приводит в постоянное движение стрелку индикатора 1/10 секунды.

Hublot

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Всеобщему дарлингу, хронографу Hublot Big Bang, исполняется в этом году 18 лет. Взрослый подарок имениннику от создателей — 44-миллиметровый корпус и безель из мануфактурного золота высшей пробы (оно прочнее обычного в 2,5 раза — царапин не будет!) в ограниченной серии Big Bang Unico Full Magic Gold из 200 экземпляров.

Nika

Архивы пресс-служб

Вместо ужина берем тарелку фрутти ди маре на циферблате Nika. В золотых мостах новых часов Mystery Calypso (сделаны полностью вручную!) спрятался гравированный морской конек, а под прозрачной, как вода у Мальдивских атоллов, задней крышкой из сапфирового стекла лежат на песчаном дне ракушка и морская звезда. Следить за всеми ними очевидно приятнее, чем за временем, поэтому на часы и минуты указывают без индексов только две маленькие («парящие» в воздухе!) стрелки. Но делают это точно: гибридный механизм часов соединяет в себе мануфактурный калибр с кварцевым приводом.

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Материал из номера:
Август

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