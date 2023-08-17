Время фокусов: необычные часы августа

Вместо ужина берем тарелку фрутти ди маре на циферблате Nika. В золотых мостах новых часов Mystery Calypso (сделаны полностью вручную!) спрятался гравированный морской конек, а под прозрачной, как вода у Мальдивских атоллов, задней крышкой из сапфирового стекла лежат на песчаном дне ракушка и морская звезда. Следить за всеми ними очевидно приятнее, чем за временем, поэтому на часы и минуты указывают без индексов только две маленькие («парящие» в воздухе!) стрелки. Но делают это точно: гибридный механизм часов соединяет в себе мануфактурный калибр с кварцевым приводом.