Время фокусов: необычные часы августа

Пузырьки-бриллианты, вечный двигатель и тарелка фрутти ди маре — собрали дивные августовские часы в нашей подборке.
Chopard
Анимированный аквариум Chopard Happy Fish при каждом взмахе руки заставляет плавать под сапфировым стеклом пять незакрепленных бриллиантов — такие пузырьки делают рыбу из розового золота очень happy. Да и не только рыбу, честно говоря.
Zenith
На открытом циферблате стальных Zenith DEFY Skyline Skeleton царит идеальная симметрия, а проглядывающий сквозь него скелетонированный механизм El Primero 3620 SK с люминесцентным родиевым покрытием приводит в постоянное движение стрелку индикатора 1/10 секунды.
Hublot
Всеобщему дарлингу, хронографу Hublot Big Bang, исполняется в этом году 18 лет. Взрослый подарок имениннику от создателей — 44-миллиметровый корпус и безель из мануфактурного золота высшей пробы (оно прочнее обычного в 2,5 раза — царапин не будет!) в ограниченной серии Big Bang Unico Full Magic Gold из 200 экземпляров.
Nika
Вместо ужина берем тарелку фрутти ди маре на циферблате Nika. В золотых мостах новых часов Mystery Calypso (сделаны полностью вручную!) спрятался гравированный морской конек, а под прозрачной, как вода у Мальдивских атоллов, задней крышкой из сапфирового стекла лежат на песчаном дне ракушка и морская звезда. Следить за всеми ними очевидно приятнее, чем за временем, поэтому на часы и минуты указывают без индексов только две маленькие («парящие» в воздухе!) стрелки. Но делают это точно: гибридный механизм часов соединяет в себе мануфактурный калибр с кварцевым приводом.
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