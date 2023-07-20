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Титан, каучук и бочонок: Hublot показал модель Essential Grey

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Флагман часового искусства Hublot решил проверить титан на прочность. Марка выполнила основные элементы новой модели Essential Grey из этого металла, а заодно поэкспериментировала с отделкой и каучуком. Рассказываем и показываем, что вышло.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Hublot решили использовать хроматические свойства титана, чтобы придать изделию идеальный серый оттенок. Шалость удалась (на помощь пришли пескоструйная обработка и шлифовка). Получилось не только красиво, но и удобно: за разборчивость циферблата отвечают зеркальная полировка, люминесцентные часовые метки и родиевые стрелки.

Дизайн Essential Grey дополнен каучуковым ремешком, обшитым черной нитью по внешнему краю, а сами часы стали единственной моделью Hublot в форме бочонка — коллекционная редкость.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Серый оттенок Essential Grey выбран неслучайно: в Hublot решили создать вневременную модель без привязки к трендовой колористике на радость как начинающим, так и заядлым часовым коллекционерам. К слову, последним нужно держать нос по ветру: изготовлено всего 100 экземпляров только для онлайн-продажи. Таким образом бренд решил поставить всех желающих в равные условия вне зависимости от расстояния до ближайшего магазина Hublot.

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