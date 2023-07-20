Титан, каучук и бочонок: Hublot показал модель Essential Grey

Hublot решили использовать хроматические свойства титана, чтобы придать изделию идеальный серый оттенок. Шалость удалась (на помощь пришли пескоструйная обработка и шлифовка). Получилось не только красиво, но и удобно: за разборчивость циферблата отвечают зеркальная полировка, люминесцентные часовые метки и родиевые стрелки.

Дизайн Essential Grey дополнен каучуковым ремешком, обшитым черной нитью по внешнему краю, а сами часы стали единственной моделью Hublot в форме бочонка — коллекционная редкость.