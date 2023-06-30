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Как прошли вечеринки Hublot Loves Summer на Ибице и в Монако

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Hublot выпустили новые лимитированные модели — Big Bang Unico Sky Blue (200 штук) и Big Bang Unico Azur (50 штук) — и по этому случаю устроили звездные вечеринки Hublot Loves Summer на Ибице и в Монако. Гостями мероприятий стали Кьяра Ферраньи, Усэйн Болт,  Дидье Дешам, Мэнди Борк, Джузеппе Маджио, Джамилла Стрэнд и другие.

Усейн Болт, Кьяра Ферраньи и Рикардо Гваделупе

Big Bang Unico Azur

Big Bang Unico Sky Blue

Эша Гупта

Джамилла Стрэнд и Сэм Солтер

Джузеппе Маджио

Мэнди Борк

Клаудия Салас и Мигель Бернандо

Дима Ал Асади

Насыщенный синий цвет лимитированной модели Big Bang Unico Azur напоминает о бескрайних просторах океана (оттенок), проходящих мимо кораблях (стрелки) и илюминаторах (безель). Купить модель можно будет исключительно  в магазинах бренда в Монако и в Сен-Тропе. Вторая модель, Big Bang Unico Sky Blue, отсылает к идеально голубому летнему небу. Легкая, инновационная, с ремешком на застежке-липучке, она будет продаваться в 130 бутиках Hublot по всему миру.

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