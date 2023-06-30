Как прошли вечеринки Hublot Loves Summer на Ибице и в Монако

Насыщенный синий цвет лимитированной модели Big Bang Unico Azur напоминает о бескрайних просторах океана (оттенок), проходящих мимо кораблях (стрелки) и илюминаторах (безель). Купить модель можно будет исключительно в магазинах бренда в Монако и в Сен-Тропе. Вторая модель, Big Bang Unico Sky Blue, отсылает к идеально голубому летнему небу. Легкая, инновационная, с ремешком на застежке-липучке, она будет продаваться в 130 бутиках Hublot по всему миру.