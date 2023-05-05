В Москве открылась ретроспективная выставка, посвященная часовщику Константину Чайкину

Заслуженный изобретать РФ и член Академии независимых часовщиков (AHCI) Константин Чайкин создал собственную мануфактуру, которая в 2023 году отмечает двадцатилетие, а также множество редких и уникальных моделей часов. Изучить историю мануфактуры, проследить как менялся и усложнялся дизайн, а также познакомиться с прототипами механизмов, эскизами и рабочими чертежами мастера можно будет на выставке «Константин Чайкин: часовщик, изобретатель, художник» в московском Музее Времени и Часов при поддержке компании AllTime.