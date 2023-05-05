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Часы

В Москве открылась ретроспективная выставка, посвященная часовщику Константину Чайкину

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«Московская Пасхалия», «Карпе Дием» и еще более двадцати редких и уникальных моделей часов, созданных великим русским часовщиком и изобретателем Константином Чайкиным, можно будет увидеть в московском Музее Времени и Часов с 27 апреля по 21 мая.

Заслуженный изобретать РФ и член Академии независимых часовщиков (AHCI) Константин Чайкин создал собственную мануфактуру, которая в 2023 году отмечает двадцатилетие, а также множество редких и уникальных моделей часов. Изучить историю мануфактуры, проследить как менялся и усложнялся дизайн, а также познакомиться с прототипами механизмов, эскизами и рабочими чертежами мастера можно будет на выставке «Константин Чайкин: часовщик, изобретатель, художник» в московском Музее Времени и Часов при поддержке компании AllTime. 

Место экспозиции выбрано не случайно – это первый в столице музей, полностью посвященный истории часового дела в России. Он создан Фондом сохранения и развития часового искусства и расположен на 3 этаже бутика AllTime по адресу: Москва, ул. Русаковская, 1. Выставка «Константин Чайкин: часовщик, изобретатель, художник» пройдет с 27 апреля по 21 мая 2023. Время работы с 10:00 до 21:00 без выходных. Вход свободный.

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