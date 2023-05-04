Hublot представили новый результат сотрудничества с Максимом Плесчиа-Буши

Геометрические «татуировки» чередуются и перекрывают друг друга от корпуса к безелю, а сапфировый циферблат обнажает детали автоматического скелетонированного механизма хронографа HUB4700. Несмотря на крупные пропорции и выдающуюся форму, часы идеально садятся на как на мужское, так и на женское запястье. Для большей эргономики задняя часть корпуса и сапфировое стекло в нескольких местах изогнуты. Также были усовершенствованы часовая и минутная стрелки. Перенеся рисунок на другой объем, бочкообразную форму Spirit of Big Bang, Максим Плесчиа-Буши внимательно пересмотрел и доработал каждую деталь этой модели.