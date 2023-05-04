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Hublot представили новый результат сотрудничества с Максимом Плесчиа-Буши

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В Милане творческий тандем представил модели The Spirit of Big Bang Sang Bleu в 42-миллиметровом корпусе — это уже третья коллаборация швейцарской мануфактуры с известным тату-художником и дизайнером.

Сотрудничество Hublot с художником, дизайнером и владельцем тату-салонов Sang Bleu («Голубая кровь») Максимом Плесчиа-Буши продолжается уже седьмой год. В рамках этой коллаборации бренду удалось внедрить искусство татуировки в часовое дело. Впервые Sang Bleu в серии Hublot были представлены в 2016 году, а сейчас поклонников часового искусства радуют уже третьим переизданием.

Максиму Плесчиа-Буши удалось вдохнуть в эту модель новый дух, не меняя ее души. В новинке прослеживаются характерные черты, которые свойственны и татуировкам художника: трехмерная геометрия, идеальная симметрия с таинственно-притягательной архитектурой, игра с рельефом и объемом.

Эти часы диаметром 42 мм отличаются улучшенным трехмерным и эргономичным дизайном. Модель выпущена ограниченным тиражом в нескольких вариантах: 200 экземпляров из титана, 200 — из полностью черной керамики, и 200 — из эксклюзивного материала King Gold, разработанного мануфактурой. Кроме того, две модели — из титана и золота King Gold — инкрустированы 180 бриллиантами.

Геометрические «татуировки» чередуются и перекрывают друг друга от корпуса к безелю, а сапфировый циферблат обнажает детали автоматического скелетонированного механизма хронографа HUB4700. Несмотря на крупные пропорции и выдающуюся форму, часы идеально садятся на как на мужское, так и на женское запястье. Для большей эргономики задняя часть корпуса и сапфировое стекло в нескольких местах изогнуты. Также были усовершенствованы часовая и минутная стрелки. Перенеся рисунок на другой объем, бочкообразную форму Spirit of Big Bang, Максим Плесчиа-Буши внимательно пересмотрел и доработал каждую деталь этой модели. 

Сам художник так прокомментировал новый запуск: «Мое сотрудничество с Hublot — как строительство дома, своего рода архитектурный проект. Выпуск новой модели The Spirit of Big Bang Sang Bleu — третья стена этой общей конструкции. А значит, наше «здание» теперь стоит прочно и возводится последовательно. Это творение, которое состоит из идеально пропорциональных форм, которые взаимодействуют и переплетаются, создавая уникальный, характерный дизайн».

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