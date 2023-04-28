Дотянуться до звезды: ZENITH представили нового амбассадора

Разносторонняя творческая личность и страстный коллекционер часов ZENITH, Клаус принадлежит к новому поколению мечтателей, которые добились успеха в цифровую эпоху. Он с детства интересовался электронной музыкой и уже в раннем подростковом возрасте начал сочинять и записывать свои собственные композиции. Однако музыка — не единственное увлечение Клауса: ему также нравится делиться впечатлениями, рассказывая о своих приключениях единомышленникам по всему миру. В 2013 году Клаус начал снимать и выкладывать в Интернет различные видеоролики и совсем скоро обрел армию преданных поклонников на YouTube и других платформах, став одним из самых известных итальянских блогеров своего поколения.