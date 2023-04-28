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Дотянуться до звезды: ZENITH представили нового амбассадора

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Им стал итальянский диджей и контент-мейкер Клаус (Тюдор Лаурини). По случаю запуска новой коллекции Pilot в рамках часового салона Watches & Wonders мануфактура организовала прием в историческом ресторане Brasserie des Halles de l'île, расположенном на небольшом острове посреди реки Роны. Мероприятие прошло в зажигательной атмосфере, ведь за музыку отвечал сам Клаус.

Разносторонняя творческая личность и страстный коллекционер часов ZENITH, Клаус принадлежит к новому поколению мечтателей, которые добились успеха в цифровую эпоху. Он с детства интересовался электронной музыкой и уже в раннем подростковом возрасте начал сочинять и записывать свои собственные композиции. Однако музыка — не единственное увлечение Клауса: ему также нравится делиться впечатлениями, рассказывая о своих приключениях единомышленникам по всему миру. В 2013 году Клаус начал снимать и выкладывать в Интернет различные видеоролики и совсем скоро обрел армию преданных поклонников на YouTube и других платформах, став одним из самых известных итальянских блогеров своего поколения.

Помимо работы в музыкальной студии и за диджейским пультом, Клаус занимается собственным проектом Wanderlust Vision. Он посвящен формированию и продвижению культуры путешествий как опыта, позволяющего расти и учиться, путем создания уникальной экосистемы, охватывающей самые разные дисциплины: от музыки и кулинарии до искусства и моды. и многое другое. Так, обращаясь к людям через музыку и другие креативные проекты, Клаус дотянулся до своей звезды и нашел способ объединить все сферы своих интересов, не изменяя собственным принципам.

Одним из источников вдохновения для Клауса является часовое искусство, любовь к которому он питает с раннего детства. Эту страсть он унаследовал от отца и еще ребенком интересовался тем, как работают часы и как этим крошечным механизмам удается точно отбивать время, определять дату и указывать фазы Луны, а все детали взаимодействуют друг с другом в абсолютной гармонии.

«Я очень горжусь, что присоединился к семье ZENITH в качестве друга бренда, поскольку чувствую настоящую эмоциональную связь с ценностями, которые продвигает этот часовой дом — от сохранения традиций мастерства и безграничных инноваций до современного мультимедийного подхода».

Большинство проектов Клауса в рамках его инициативы Wanderlust Vision посвящены миру путешествий, который включает в себя не только посещение удивительных городов и стран, но и неожиданные знакомства и интересные встречи. Этот подход перекликается с новой коллекцией ZENITH Pilot. Неудивительно, что Клаус отдал предпочтение модели ZENITH Pilot Big Date Flyback — стильному хронографу с механизмом El Primero с колонным колесом и функцией Flyback. А мы с нетерпением ждем развития этого сотрудничества.

ZENITH Pilot Big Date Flyback

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