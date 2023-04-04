Выбрали главные часы апреля

Африканский закат, розовый рассвет, драгоценная радуга, россыпь звезд и темная (дахабская) ночь – часы небесной красоты в нашей подборке.
AllTime
Первый пункт сборов на дайвинг в Дахаб — салоны ALLTIME: серфить и нырять будем в карбоновых часах Titoni. Трехстрелочник Seascoper 600 CarbonTech сделан по всем канонам и подводного, и сухопутного миров. Смотрите сами: у него есть все ТТХ дайверских часов — гелиевый клапан для выравнивания давления, рифленая заводная головка с защитой, водонепроницаемость до 600 метров, светящиеся метки и трехсуточный запас хода. А также полный джентльменский набор часов с историей и особой начинкой — сертификат хронометра COSC, собственный мануфактурный механизм (большая редкость для швейцарских марок!), дата рождения в 1919 году и семейное управление в четвертом поколении (музейная редкость для любых марок!).
Hublot
Мануфактурный флайбек-хронограф Hublot в цветах африканского заката не просто отсчитывает время: он засекает часы, оставшиеся нам для спасения белых носорогов. Из-за браконьеров (килограмм рогов на черном рынке ЮАР стоит дороже килограмма золота!) в мире осталось всего около трех тысяч этих животных — в десять раз меньше, чем было в 2013-м. Доходы от продажи красивейшего Big Bang Unico SORAI, который назван в честь ассоциации Save Our Rhinos Africa India, пойдут на передатчики отслеживания носорогов и обустройство заповедников для детенышей-сирот.
Nika
Астрономы одобряют: бриллиантовые созвездия на невидимом сапфировом стекле часов Nika из коллаборации с «Союзмультфильмом» качаются при каждом взмахе руки — и только Полярная звезда в Малой Медведице, как ей и положено, не меняет своего положения. А перламутр на циферблате, скованный корпусом из чистого серебра, аккуратно готовит к белым ночам. Похоже, мы по ним скучали.
Zenith
Розовый восход виден в окне часов Zenith DEFY Skyline Skeleton нового 36-миллиметрового диаметра: пастельный тон нанесли на металлическую основу, которая сначала была отполирована, а затем сатинирована. Вверху сияет накладная пятиконечная звезда с расходящимися по циферблату лучами. Но, несмотря на небесный дизайн, трехстрелочник остается земным творением: автоматический мануфактурный механизм Elite 670 держит запас хода 50 часов, а завинчивающаяся заводная головка обеспечивает безопасные погружения до ста метров.
Chopard
Не обязательно пережидать грозу, чтобы увидеть радугу — вот она, бежит по безелю золотых Chopard Imperiale Joaillerie Rainbow! Разноцветные сапфиры окаймляют эмалевый циферблат с арабесками и ажурными стрелками в виде мечей, которые приводит в движение механический калибр с автоподзаводом.
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