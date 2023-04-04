Выбрали главные часы апреля

Первый пункт сборов на дайвинг в Дахаб — салоны ALLTIME: серфить и нырять будем в карбоновых часах Titoni. Трехстрелочник Seascoper 600 CarbonTech сделан по всем канонам и подводного, и сухопутного миров. Смотрите сами: у него есть все ТТХ дайверских часов — гелиевый клапан для выравнивания давления, рифленая заводная головка с защитой, водонепроницаемость до 600 метров, светящиеся метки и трехсуточный запас хода. А также полный джентльменский набор часов с историей и особой начинкой — сертификат хронометра COSC, собственный мануфактурный механизм (большая редкость для швейцарских марок!), дата рождения в 1919 году и семейное управление в четвертом поколении (музейная редкость для любых марок!).