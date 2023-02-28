Hublot выпустил модель часов Big Bang Unico SORAI для помощи в борьбе против вымирания редких видов животных

Спасение носорогов — важная задача как для планеты, так и для будущих поколений. Человек — единственный хищник, угрожающий носорогам. Этот вид входит в «Большую пятерку» охотничьих трофеев. За последние десять лет популяция носорогов сократилась на 90%, в мире осталось менее 30 000 особей. В среднем каждый день от пуль браконьеров погибают три носорога. И хотя по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (CITES), торговля рогами носорога запрещена во всем мире, начиная с 1977 года, браконьеры продолжают калечить и убивать этих животных именно из-за их рогов, килограмм которых стоит дороже килограмма золота.