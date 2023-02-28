Hublot выпустил модель часов Big Bang Unico SORAI для помощи в борьбе против вымирания редких видов животных

С 2019 года Hublot поддерживает SORAI — Save Our Rhinos Africa India — ассоциацию, основанную Кевином Питерсеном, который занимается помощью носорогам, находящимся на грани исчезновения из-за деятельности браконьеров. Это уже третья серия, выпущенная в поддержку ассоциации, и как и в случае предыдущих двух, часть средств, вырученных от продажи модели 100 Big Bang Unico SORAI, будет перечислена SORAI.
Спасение носорогов — важная задача как для планеты, так и для будущих поколений. Человек — единственный хищник, угрожающий носорогам. Этот вид входит в «Большую пятерку» охотничьих трофеев. За последние десять лет популяция носорогов сократилась на 90%, в мире осталось менее 30 000 особей. В среднем каждый день от пуль браконьеров погибают три носорога. И хотя по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (CITES), торговля рогами носорога запрещена во всем мире, начиная с 1977 года, браконьеры продолжают калечить и убивать этих животных именно из-за их рогов, килограмм которых стоит дороже килограмма золота.
SORAI с момента своего основания в 2018 году внедряет новые технологии по борьбе с браконьерами (тепловые видеокамеры, GPS-отслеживание животных) и привлекает общественное внимание к необходимости защищать носорогов. Но самыми эффективными средствами остаются предупредительные меры и активное действие смотрителей на местах.
Средства, вырученные от продажи часов Big Bang Unico SORAI, пойдут непосредственно на поддержку проектов SORAI — в частности, на оснащение вертолетов видеокамерами, ведение разъяснительной работы в школах на тему последствий браконьерства и поддержку смотрителей на местах. Данные меры применяются там, где потребность в них наиболее высокая и неотложная: в Южной Африке. Там проживает более 80% всех оставшихся носорогов, причем чаще всего браконьеры орудуют в Национальном парке Крюгера, где обитает самая большая популяция сохранившихся белых носорогов.
Модель Big Bang Unico SORAI выполнена из керамики с полированной и микроструйной обработкой, разработанной специально для этой ограниченной серии. Часы отличаются скелетонизированным циферблатом. Цветовая гамма новой ограниченной серии вдохновлена заходом солнца, ведь самые большие опасности подстерегают носорогов с наступлением темноты. Но в данном случае солнце выступает символом надежды, новой зари. В 44-мм корпусе часов Big Bang Unico SORAI установлен автоматический мануфактурный механизм Unico с 72-часовым запасом хода. Благодаря запатентованной системе удобной смены ремешков One Click часы Big Bang Unico SORAI можно носить на сером ремешке из ткани и полиэстера или ремешке с оформлением черного, пурпурного и оранжевого камуфляжного цвета, сочетающегося с корпусом часов.
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