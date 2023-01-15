Время бесценно! Вот часы, которые это доказывают

Кажется, спорт-шик в мире часов изобрели Audemars Piguet, когда полвека назад показали премьеру Royal Oak: стальной корпус, восьмиугольный безель, восемь шестигранных винтов, гильошированный циферблат, дизайн в стиле иллюминатора — словом, икона стиля, которая могла б при знакомстве и Бонда процитировать: Oak. Royal oak. По случаю круглой даты инновации вышла нарядная и ультратонкая серия «50-летний юбилей»: модель с циферблатом цвета хаки мы счастливо обнаружили в бутике SPB LUX на Большой Конюшенной, 17 «Королевский дуб» носят и Том Круз, и Ким Кардашьян — нам тоже надо!