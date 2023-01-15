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Часы

Время бесценно! Вот часы, которые это доказывают

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Новый год — лучший повод начать следить за временем (и собой!). Предлагаем больше не тратить его на пустяки, а посвятить важному. И вот главные часовые мастхэвы января, которые в этом помогут. 

Hublot

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Арт-коллаборации — давняя традиция Hublot: свою версию культовых часов Big Bang показали и художник Такаси Мураками, и скульптор Ришар Орлински, и победитель прошлогоднего Hublot Design Prize дизайнер Сэмюэль Росс. А в 2022-м главный приз конкурса, которым часовой бренд традиционно открывает новые имена, был вручен в галерее Серпентайн Нифеми Маркусу-Белло: промдизайнер из Нигерии мастерски сочетает традиционные африканские материалы и актуальные формы в своих объектах и инсталляциях.

Zenith Х Fusalp

Архивы пресс-служб

Лучше гор могут быть только белоснежные, как вершины Кицбюэля, DEFY Classic Skeleton из коллаборации двух альпийских легенд Zenith и Fusalp, законодателей часовых и горнолыжных мод. Надеваете высокотехнологичный комбинезон и шлем Fusalp, на руке — футуристичные Zenith в корпусе из белой керамики с открытым циферблатом (коллекционная лимитка — всего 100 экземпляров!) и вжух со склона навстречу будущему.

Audemars Piguet

Архивы пресс-служб

Кажется, спорт-шик в мире часов изобрели Audemars Piguet, когда полвека назад показали премьеру Royal Oak: стальной корпус, восьмиугольный безель, восемь шестигранных винтов, гильошированный циферблат, дизайн в стиле иллюминатора — словом, икона стиля, которая могла б при знакомстве и Бонда процитировать: Oak. Royal oak. По случаю круглой даты инновации вышла нарядная и ультратонкая серия «50-летний юбилей»: модель с циферблатом цвета хаки мы счастливо обнаружили в бутике SPB LUX на Большой Конюшенной, 17 «Королевский дуб» носят и Том Круз, и Ким Кардашьян — нам тоже надо!

Chopard 

Архивы пресс-служб

Стоп-секунда! А еще первый автоматический механизм с парящим турбийоном, гильошированный узор в виде сот, корпус из 18-каратного «этичного» золота — ультратонкие L. U. C Flying T Twin с мануфактуры Chopard изданы в 50 (пронумерованных!) экземплярах, что справедливо: произведение искусства — всегда редкость, и его непросто найти. Но в данном случае — успеете, если поторопитесь в ДЛТ!

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Материал из номера:
Январь

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