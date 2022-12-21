Обратный отсчет! Лучшие часы декабря

Лучшее, что может обнаружить под елкой коллекционер актуального искусства — часы DEFY Extreme из коллаборации Zenith и оп-арт-граффитиста Фелипе Пантоне. Фелипе Пантоне изобрел свой стиль: его двухмерные абстракции выглядят как сверхзвуковой цифровой портал и расходятся на цитаты по всему миру. Для хроматического шедевра DEFY Extreme Felipe Pantone художник процитировал сам себя, продолжив свою серию Planned Iridescence в механических часах со сверхточным и высокотехнологичным хронографом El Primero. Задача перед швейцарскими мастерами Zenith стояла амбициозная: как воплотить эффект деграде и полупрозрачные текстуры, которыми знаменит Пантоне? Но у них получилось: цвет и свет играют на сапфировом циферблате благодаря микрогравировке (с глубиной всего 100 нанометров!), выполненной с помощью инновационного физико-химического процесса. Часы упакованы в футляр, больше похожий на арт-объект, и существуют всего в 100 экземплярах. Мы ведь уже говорили, что это идеальный подарок?