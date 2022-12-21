Обратный отсчет! Лучшие часы декабря

В комплекте с этими часами идут раритетный оп-арт, дамасская сталь, этичное золото, благотворительный взнос и даже застежка-липучка!
Hublot
Дружба с поварами-мишленовцами (в том числе с эстетом и гуру Андреасом Каминадой!) связывает Hublot уже долгие годы. А Big Bang Unico Gourmet стали гимном союза гастрономии и высокой точности: лимитка в 200 экземпляров с механизмом UNICO HUB1280 (можно отслеживать время готовности блюд!) сделана из легендарной дамасской стали с очень красивым узором — как самые прочные и острые в мире ножи. Браслет — из суперпрочной ткани (мы часто видим ее на поварских фартуках!), а застежка-липучка — классная и актуальная деталь. Премьеру показали в парижском музее Люмьер на ужине, который приготовили в четыре руки амбассадоры Hublot АннСофи Пик и Янник Аллено (на двоих у них девять звезд Мишлен!).
Zenith
Лучшее, что может обнаружить под елкой коллекционер актуального искусства — часы DEFY Extreme из коллаборации Zenith и оп-арт-граффитиста Фелипе Пантоне. Фелипе Пантоне изобрел свой стиль: его двухмерные абстракции выглядят как сверхзвуковой цифровой портал и расходятся на цитаты по всему миру. Для хроматического шедевра DEFY Extreme Felipe Pantone художник процитировал сам себя, продолжив свою серию Planned Iridescence в механических часах со сверхточным и высокотехнологичным хронографом El Primero. Задача перед швейцарскими мастерами Zenith стояла амбициозная: как воплотить эффект деграде и полупрозрачные текстуры, которыми знаменит Пантоне? Но у них получилось: цвет и свет играют на сапфировом циферблате благодаря микрогравировке (с глубиной всего 100 нанометров!), выполненной с помощью инновационного физико-химического процесса. Часы упакованы в футляр, больше похожий на арт-объект, и существуют всего в 100 экземплярах. Мы ведь уже говорили, что это идеальный подарок?
Chopard
Золотая пальмовая ветвь для Каннского фестиваля, амбассадор Джулия Робертс и «зеленая» коллекция высокого ювелирного искусства Green Carpet: швейцарский дом Chopard — это только хорошие новости, и вот еще одна, блестящая во всех смыслах слова. Часы из белого «этичного» золота L’Heure du Diamant — это автоматический калибр с 42-часовым запасом хода, циферблат из перламутра с цветочным узором и бриллианты круглой огранки общим весом более 28,48 карат (словом, все то, что так хочется увидеть в подарочной коробке после боя курантов!)
Zenith
Авиатор Луи Блерио совершил исторический полет через Ла-Манш, парашютист Феликс Баумгартнер — прыжок из стратосферы: Zenith всегда сотрудничал с теми, кто умеет превозмочь ситуацию и свои возможности. Zenith Chronomaster Original Pink — как раз об этом: их задача — повысить осведомленность о раке молочной железы, а 20 процентов от продажи каждой модели идет в поддержку фонда имени Сьюзен Комен (он оказывает поддержку ученым и спасает жизни!). Кроме того, эти часы с высокочастотным калибром El Primero и циферблатом цвета пыльной розы в стальном корпусе стали символом платформы Dreamhers, которая способствует объединению женщин. Недавно к этому комьюнити Zenith присоединились девушки, сделавшие вдохновляющую карьеру: чемпионка внедорожных гонок Кэти Маннингс, ведущая новостей Чиаки Хоран и виолончелистка Эстер Абрами.
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