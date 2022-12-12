ZENITH представил новую модель часов DEFY Extreme E Energy X Prix

Финал второго сезона чемпионата Extreme E состоялся в конце ноября. Последняя гонка ралли на электромобилях 2022 года прошла в приморском городе Пунта-дель-Эсте в Уругвае. Устойчивое развитие и забота об окружающей среде стоят на первом месте в партнерстве ZENITH и Extreme E, и эти ценности воплощены в новой модели часов DEFY Extreme E Energy X Prix.
Чемпионат Extreme E стремится содействовать переходу на электромобили и декарбонизации транспорта. Такую же цель ставит перед собой правительство Уругвая в качестве следующего шага на пути к возобновляемым источникам энергии. Уругвай — страна, которая лидирует в производстве возобновляемой энергии и электрификации, а в настоящее время производит более 98% своей электроэнергии из возобновляемых источников, в основном энергии ветра и гидроэлектроэнергии.
Именно на этом оптимистичном фоне ZENITH представляет часы DEFY Extreme E Energy X Prix. Модель выпущена ограниченной серией из 20 экземпляров, изготовленных из углеродного волокна и титана и украшенных яркими фиолетовыми акцентами, напоминающими разряды молний в грозовом небе. В соответствии с целями Extreme E и инициативой ZENITH HORIZ-ON, для производства ремешков и упаковки были использованы переработанные материалы. Ремешки созданы из переработанных шин Continental CrossContact, которые использовались в гонках первого сезона.
DEFY Extreme E Energy X Prix — это самый легкий и надежный в мире хронограф с индикацией 1/100 секунды, созданный для того, чтобы выдерживать самые суровые условия в самых отдаленных уголках планеты, таких как внедорожных трассах электроралли. Часы DEFY Extreme E Energy X Prix заключены в водонепроницаемый и ударопрочный корпус. Хронограф дополнен двумя независимыми модулями спуска: первый отвечает за хронометражную часть механизма и функционирует с частотой 5 Гц (36 000 пк/ч), а второй обеспечивает работу хронографа и функционирует с частотой 50 Гц (360 000 пк/ч). Механизм также можно рассмотреть через заднюю крышку из сапфирового стекла, украшенную логотипом Energy X Prix. Угловатая геометрия часов усилена контрастными титановыми защитными элементами кнопок с пескоструйной обработкой и двенадцатигранным безелем.
Часы DEFY Extreme E Energy X Prix выпущены ограниченной серией из 20 экземпляров и доступны исключительно на сайте и в бутиках ZENITH по всему миру.
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