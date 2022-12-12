ZENITH представил новую модель часов DEFY Extreme E Energy X Prix

Чемпионат Extreme E стремится содействовать переходу на электромобили и декарбонизации транспорта. Такую же цель ставит перед собой правительство Уругвая в качестве следующего шага на пути к возобновляемым источникам энергии. Уругвай — страна, которая лидирует в производстве возобновляемой энергии и электрификации, а в настоящее время производит более 98% своей электроэнергии из возобновляемых источников, в основном энергии ветра и гидроэлектроэнергии.

Именно на этом оптимистичном фоне ZENITH представляет часы DEFY Extreme E Energy X Prix. Модель выпущена ограниченной серией из 20 экземпляров, изготовленных из углеродного волокна и титана и украшенных яркими фиолетовыми акцентами, напоминающими разряды молний в грозовом небе. В соответствии с целями Extreme E и инициативой ZENITH HORIZ-ON, для производства ремешков и упаковки были использованы переработанные материалы. Ремешки созданы из переработанных шин Continental CrossContact, которые использовались в гонках первого сезона.